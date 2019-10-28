检方判断TADA业务非法 起诉SOCAR代表

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TADA是指汽车呼叫服务，因而与出租车业界发生了冲突。2018年10月，TADA利用300辆11座商务车开始为乘客提供汽车呼叫服务，目前使用TADA服务的客户已超过130万人，雇佣司机达9000人。使用TADA服务的客户短时间内剧增是由于TADA不拒载乘客，且提供较为完善的服务。





围绕TADA营业是否合法引发了巨大争议。根据现行《旅客运输事业法》规定，没有出租车执照的人不得以赚取收益为目的提供驾驶服务，但《旅客运输事业法》施行令规定租车存在例外，在租用11座以上、15座以下车辆时，从业者可以为客户介绍司机，也就是通过平台为乘客和司机牵线搭桥。TADA即根据这一例外条款进行营业，向呼叫汽车的用户出租11座商务车，且为乘客配备司机。出租车业界认为，TADA方面故意歪曲上述例外条款，TADA服务和过去进行非法个人汽车营业没有差异。





警方站在了TADA的一边，以不起诉意见将案件移交检方。但检方将TADA视为呼叫出租车服务，不视为租车，对TADA进行了起诉。TADA主张客户租用的是11座商务车，并且是在客户的要求下向客户介绍司机，但检方认为事实并非如此，认为TADA向乘客提供车辆和司机，客户实际上是在使用出租车服务。检方在起诉前曾询问主管部门国土交通部的意见，国土交通部对此保留意见，最终交由法院判定。TADA方面决定在大法院作出最终判决为止，继续为乘客提供该项服务。