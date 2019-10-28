韩日关系新动向
2019-10-28
#明星档案 l 2019-10-29
职业：演员
生日：1996年1月3日
出生地：京畿道水原
身高：167cm
血型：O型
学历：首尔艺术大学表演系
出道：电视剧《制作人》(2015)
薛仁雅2015年参演KBS电视剧《制作人》正式出道，当时在剧中饰演一位高中生“黑粉”。随后在人气电视剧《大力女子都奉顺》以及KBS系列电视剧《学校2017》中再次亮相，给观众留下了印象。2018年在KBS 1TV的日播剧《明天也晴朗》中首次担纲女主角，并在年末颁奖典礼中摘得最佳新人奖。
除演戏外，薛仁雅还有众多才艺。薛仁雅曾和闺蜜歌手金请夏共同录制《Running Man》，在节目中，薛仁雅大跳金请夏热门歌曲《已经12点》的舞蹈，为观众展现了自己出色的舞技。
主要作品：
·电视剧：
《爱情是美好的人生是精彩的》（2019）
《特别劳动监督官赵长风》（2019）
《明天也晴朗》（2018）
《学校2017》（2017）
《大力女子都奉顺》（2017）
《制作人》（2015）
·电影
《闭眼》（2017）
主要获奖经历：
KBS演技大赏 女子新人奖（2018）
MBC演艺大赏 Show、情景喜剧单元 女子新人奖（2017）
2019-10-28
2019-10-26
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