



职业：演员

生日：1996年1月3日

出生地：京畿道水原

身高：167cm

血型：O型

学历：首尔艺术大学表演系

出道：电视剧《制作人》(2015)

薛仁雅2015年参演KBS电视剧《制作人》正式出道，当时在剧中饰演一位高中生“黑粉”。随后在人气电视剧《大力女子都奉顺》以及KBS系列电视剧《学校2017》中再次亮相，给观众留下了印象。2018年在KBS 1TV的日播剧《明天也晴朗》中首次担纲女主角，并在年末颁奖典礼中摘得最佳新人奖。

除演戏外，薛仁雅还有众多才艺。薛仁雅曾和闺蜜歌手金请夏共同录制《Running Man》，在节目中，薛仁雅大跳金请夏热门歌曲《已经12点》的舞蹈，为观众展现了自己出色的舞技。

主要作品：

·电视剧：

《爱情是美好的人生是精彩的》（2019）

《特别劳动监督官赵长风》（2019）

《明天也晴朗》（2018）

《学校2017》（2017）

《大力女子都奉顺》（2017）

《制作人》（2015）

·电影

《闭眼》（2017）

主要获奖经历：

KBS演技大赏 女子新人奖（2018）

MBC演艺大赏 Show、情景喜剧单元 女子新人奖（2017）