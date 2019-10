导演:李成韩

领衔主演:金宰澈/尹灿荣/孙相渊/金玟周/金珍英

类型:剧情

片长:107分钟

上映日期:2019年11月21日(韩国)

其他片名:The Fault Is Not Yours





剧情概要:

志根(尹灿荣饰)、勇周(孙相渊饰)、贤贞(金珍英饰)、秀妍(金玟周饰)四个孩子逐渐疏远校园和家庭,徘徊于错路边缘,然而他们的老师民才(金宰澈饰)却始终守护在他们身旁,从未想过放弃这些所谓的“问题学生”。一天,秀妍陷入险境,志根与勇周为救其也失去了联系,事情也变得越发复杂……





幕后花絮:

《昨日无足可惜》改编自日本一位著名教师所撰写的随笔《孩子们,你们并不坏》。影片开拍前,李成韩导演也与随笔原著作者水谷修见面,水谷修并不希望影片成为一位赞扬教师的英雄主义电影,而是希望能够更全面地展现青少年的人生,从而引发大众对身边孩子们的关注与对成年人自身的反思,而这一理念也与李成韩导演不谋而合。除了执导影片外,李成韩导演还是该片的编剧、摄影及音乐制作人。