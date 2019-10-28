韩国消费者物价涨幅令人堪忧

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最近韩国消费者物价水平偏低，引发人们对通货紧缩的担忧，更严重的是物价下跌的速度过快。





2017年9月，韩国物价上涨率为2.0%，略低于经合组织的2.4%，但高于欧元区和日本。2018年9月，韩国物价上涨率为2.1%，与欧元区相同，高于日本。同年11月，主要国家物价下跌速度开始放缓，韩国跌速却在加快，从去年11月的2.0%跌至今年3月的0.4%，同期，经合组织则从2.7%降至2.3%。其中，欧元区从1.9%降至1.4%,，美国从2.2%降至1.9%，日本从0.8%降至0.5%。进入今年后，6月韩国物价上涨率回升至0.7%，似乎出现反弹局面，但8月再次跌至0.0%。





据分析，民间投资和消费萎靡不振，加之农产品价格下降是韩国物价上涨放缓的主要原因。如果消费者预期物价会继续下跌，就不会花钱购买商品，而是想以后以更便宜的价格买相同的商品，这就影响了人们的消费意愿。如此一来，制造商库存将大幅增加，库存增加必将导致投资减少和产量降低，如此将给家庭收入及金融部门造成负面影响。政府因税收减少，将很难执行其财政政策，经济将陷入恶性循环。





韩国政府认为，目前并没有出现通货紧缩迹象，因去年8月和9月石油和农产品价格高涨带来了所谓的基数效应，今年价格趋于稳定，因此相关消费者物价指数较低。政府指出，今年较低的石油和食品价格拖累了整体消费者物价，但不能以目前的情况就判断经济已进入通货紧缩局面。韩国开发研究院也认为，9月物价负增长只是暂时现象，并未出现通货紧缩迹象。