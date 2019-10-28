美众议院外交委员会通过美洲韩人与北韩家人团聚法案

ⓒYONHAP News

美国众议院外交委员会通过了“离散家属团聚法案”，美洲地区的韩人是否得以与北韩家人团聚，十分引人注目。





目前，包括美洲地区在内，旅外韩侨离散家属约有20万人。与韩国国内的情况不同，目前尚未建立旅外韩侨离散家属数据库，因此难以了解海外离散家属的确切数字。旅外韩侨离散家属可以在韩国国内申请登记，与北韩家人团聚，但实际操作起来并不容易，旅外韩侨也难以期待得到当地政府的协助和支持。





1971年，南北韩开始促进离散家属团聚活动。1985年，首次成功举行团聚活动，当时进行了历史性的故乡互访。但之后团聚活动被迫中止，直到2000年，离散家属团聚活动才得以重启，后来断断续续地举行了几次团聚活动。2018年8月21日举行最后一次团聚活动以后，活动迄今未能再次重启。





相较韩国国内民众，海外韩侨可以更容易地访问北韩或与北韩居民接触。韩国民众访问北韩需根据国内相关法规进行申报并获得批准，但拥有外国国民身份的旅外韩侨可依据当地法规前往北韩访问。以美洲地区韩侨为例，有人通过第三国与北韩家人互换书信或进行接触，也有少数人参加国内的离散家属团聚活动。此外，美洲地区的韩人社会还在促进离散家属团聚活动。但这一切只有部分有时间和经济能力的人才可实现，大多数人仍难以见到北韩的家人。





美国众议院外交委员会通过“离散家属团聚法案”是美洲地区韩侨不断努力的结果。“美洲韩人选民连带”（KAGC）和“美洲民主参与论坛”（KAPAC）等社会团体积极与美国政界接触，以实现他们与北韩家人相见的愿望。“美洲韩人选民连带”事务局长宋元锡（音）表示，相关法案目前正在等候众议院全体会议的审议，参议院也将在数周内审议该项法案，在此过程中，需要社会各界付诸更多关心。