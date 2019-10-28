秋季孔雀开屏的季节-韩国时装季

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(DUIER对儿时尚)





秋季是韩国最美丽的季节，不仅风景秀丽，人也美丽，犹如孔雀开屏，用时装尽展多彩的风姿。本期节目有请在韩国从事时装教育与经营事业的杨亚丽，为我们介绍一下今年秋冬季节韩国时装界的最新动向以及流行趋势。









南：亚丽，你好。请你先跟听众朋友们打个招呼吧？

杨：大家好，我是杨亚丽，目前从事时尚产业，因此我给自己取了一个时尚的英文名字，安娜杨。希望更多的业内人士记住我。

南：你近来都在忙什么呢？

杨：我的专业是服装设计，之前一直从事着服饰采购、商品企划和产品开发。但是近期市场的竞争不断扩大，我们开始掌控国内外渠道的发展、线上线下新零售运营效率和技巧，不断扩大品牌影响力。不仅如此，还将业务扩展到美妆、服装搭配培训等周边行业中，以给更多的消费者带来有关“美”的服务。

南：秋季到了，首尔近来迎来了时装周等各种时装庆典, 能给我们介绍一下情况吗?

杨：今年10月14日至19日是“2020春夏首尔时装周”。今年的时装周活动与时尚产业权威媒体WWD(国际时尚特讯)合作。WWD称非常看好首尔时装周在亚洲时尚市场的发展，相信亚洲时尚将成为世界时尚产业的重要组成部分。今年的秀场依旧分为两个板块：成熟的Seoul COLLECTION和培养新人设计师的next generation（创业1-5年），此次一共有56个品牌参与。每天都安排10个左右的时装秀。特别是，今年多了设计系优秀毕业学生作品的展示秀，这就激发起更多服装设计系的学生们去认真学习和创作，有朝一日即可在政府和首尔时装周的支助下初露尖角。

南：人们对这些时装活动的反应如何? 成果怎样呢?

杨：现场反应很好，最后一天是周末，现场都潮爆了。另外，我们今年开了一个设计师服装sample sale, 将设计师们去年的样衣等库存直接销售，解决了不少烦恼呢。









南：近来两国之间的时装流行都有哪些影响呢?

杨：中韩时尚互相交流，逐渐形成国际化市场。服装行业不断改革创新。供应链共享、面料共享、生活方式互相影响、保持活力保持创新。设计与文化都不是孤立的，且政府正在重点培养支持原创设计师品牌。

南：今年年内还会有哪些大型活动可供听众朋友参与的呢?

杨：时装周后紧接着还有针对B2B市场的订货会，也可提供业内人士参加。

南：在中国光棍节即将来临之际，近期韩国百货店和网店又要大减价了吧?

杨：对的。韩国的时尚业界对中国的“光棍节”十分重视，积极进行促销。中韩游客在这个时候也真是疯狂购物，探索名店可获得极为实惠的价格。

南：作为专业人士, 就今年秋冬的服装穿着给听众朋友们一个指导吧。

杨：秋天风寒易穿外套，今年推荐的是格子外套。采用质量极好的面料，手感好，温柔度高，同时还可以和其他时尚单品混搭。可以内佩卫衣，也可以外搭毛衣，中性款式，可以演绎男女同款。格子外套会让你在整个秋天里成为时尚的标志！（图片来自嘉宾）