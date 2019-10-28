美联储降息对韩国经济的影响

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随着美联储30日宣布降息0.25个基点，韩国央行今后的货币政策方向和韩国利率的走向受到了关注。





韩国央行方面评价美联储降息称，总体上符合市场预期，对韩国经济也将带来一定的积极影响。





美联储从上月29日起召开了为期两天的联邦公开市场委员会定期会议，将联邦基金利率从1.75%-2.00%调整至1.50%-1.75%，降息0.25个基点。





这次降息距离9月18日作出的上次降息决定仅42天，也是今年第三次降息。经过7月、9月和10月的三次降息，联邦基金利率共下调0.75个基点。





美联储在声明中表示，美国就业市场强劲、经济活动温和增长，并具体提及了就业岗位稳步增长、失业率保持低位和家庭支出增长等。另外，声明还指出，虽然过去12个月的通胀率低于美联储2%的标准，但是企业固定投资和出口疲弱。美联储说明称，降息决定是出于对影响经济前景的全球未来走向的考虑，而非微弱的通胀压力。





对于美联储今后的货币政策，预测认为长期内维持利率不变的可能性较大。





韩国央行副行长尹勉上月31日主持了与美联储降息有关的会议，在会后与记者见面时，他表示这次降息符合预期，对韩国经济影响积极。





他指出，如果市场对这次降息的反应总体上表现为股价上涨、利率下滑，那么就可以说这一决定将有利于支撑全球经济的增长势头。





对于降息对韩国货币政策的影响，他表示，可以说一定程度上缓和了对资本外流的担忧。同时他也指出，由于央行的货币政策需要综合考虑各项因素，美联储的利率走向并非唯一的决定因素，很难说这次降息会带来很大的影响。





对于今后国内利率的走向，央行将持续保持观望的意见占据了主流。不过也有意见认为不能排除进一步下调的可能性。





外界将美联储主席杰罗姆∙鲍威尔的发言解读为，虽然降息的空间缩小，但并不会加息。这意味着虽然美联储认为目前经济状况不差、不需要继续降息，但对于今后状况的走向则并不确定。





正是基于美联储释放的长期内将维持利率不变的信息，大部分观点认为韩国央行也将保持观望势头。





韩国央行于今年7月、10月两次下调基准利率，每次下调0.25个基点。受此影响，韩美两国的利率差有所缩小，但是这次美联储降息再度拉大了利率差。





分析认为，美联储的降息缓解了资本外流的担忧，韩国央行的降息空间也得以扩大，再加上韩国经济增长率的放缓速度快于预期，韩国央行也有可能再度下调基准利率。