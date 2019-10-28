“信听太”名不虚传 太妍新歌《火花》横扫榜单

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太妍28日发行全新专辑《Purpose》强势回归，实现华丽变身。

《Purpose》是一张正规专辑，共收录12首歌曲。主打歌《火花（Spark）》是由有着“好歌制造机”之称的音乐制作人Kenzie操刀，是一首另类灵魂流行曲风的歌曲。歌词用火花隐喻作为音乐人存在的太妍的自我以及未来，意味深长。

整张专辑曲风多样，有爵士、布鲁斯、摇滚等等，可谓是表现太妍卓越演唱实力的音乐饕餮。太妍也希望通过新专辑，为歌迷呈现更多不同风格的魅力。

新专辑一经发表，便展现出“信听太（因信任而听的太妍）”的超强人气及实力。主打歌《火花》迅速蹿升至国内各音乐网站实时榜首位，并持续领跑榜单，专辑收录歌曲也都成功进入各榜单上游位置。

海外方面，新专辑《Purpose》在巴西、墨西哥、智利、匈牙利、新加坡等全球21个国家和地区的iTunes专辑销量榜中夺得冠军，太妍也成为获得该榜单冠军最多的韩国个人女歌手。中国方面，新专辑在QQ音乐、酷狗音乐及酷我音乐中，成为数字专辑销量榜第一，主打歌《火花》也成为QQ音乐韩国音乐榜冠军。此外，美国Billboard方面也对太妍新专辑进行了专门报道。

太妍在得知新专辑《Purpose》及主打歌《火花》受到全球歌迷如此喜爱后，也第一时间在个人社交媒体账号中向歌迷表达了感谢。