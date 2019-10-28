WINNER加入秋季治愈系大军 主打歌《SOSO》温暖人心

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WINNER于10月23日发行新专辑《CROSS》回归歌坛，这也是WINNER出道后首次在秋季发行新作品。

WINNER的4位成员均有着各自独有的特色，新专辑取名“CROSS”也蕴含着将4位成员各自的魅力再次集结在新的焦点的意义。与WINNER之前发行的多为展现轻松、惬意的作品不同，此次新专辑则配合季节特点，为歌迷营造了浓浓的秋季感性氛围。

新专辑主打歌《SOSO》由成员姜胜允亲自参与作曲、成员宋闵浩及李胜勋参与填词。姜胜允介绍歌曲称，“SOSO”并不只是字面上的“一般”的意思，他说：“在遇到困难或悲伤时，身边的人为了安慰我们，可能都会问我们‘没事吧’‘还好吗’等等，而我们大多数也会回答‘没关系’，其实仅仅是因为不想将内心的脆弱表现出来而已。”

包括主打歌《SOSO》在内，新专辑还收录了向歌迷表达感谢的歌曲《OMG》，内容为为摆脱压力积极装扮自己的歌曲《DRESS UP》，以及李胜勋的第一首个人音乐作品《FLAMENCO》、姜胜允的solo歌曲《风》、宋闵浩担任制作人的歌曲《DON'T BE SHY》等共6首歌曲。