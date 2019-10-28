喝蜂蜜水时要注意哪些事项

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大家都知道，喝蜂蜜水有着抗菌消炎、促进组织细胞再生、促进消化、改善睡眠、提高免疫力等多方面的作用。不过喝蜂蜜水也有禁忌，喝不对小心惹病伤身。

清晨空腹第一杯就饮用蜂蜜水，不利健康。蜂蜜水中含有相应的糖分，不是以单纯水的形式存在。饮用后，蜜中的果糖要经过人体代谢转化为葡萄糖，才能被人体所吸收利用，这样失去了清晨第一杯水清扫身体内环境的作用。而且，蜂蜜作为第一杯水，不能有效地补充机体细胞的水分，排尿时间比白开水相对减缓，降低体内排毒的功效。此时的体内没有清除废弃物，又来接受新的物质，那么新物质与一夜代谢的废弃残渣混合，就呈现了体内新旧杂合物质的代谢吸收过程，不能很好地获取蜂蜜的营养物质，残渣的再次代谢更不利于健康。所以，在清晨饮用完白开水后，体内相对洁净了，再食用蜂蜜就更有利于发挥其防治功效。为了不影响早餐的食欲，可以将蜂蜜直接食用或与面包等一起食用，还可以与酸奶、果蔬汁等混合食用。

空腹喝蜂蜜水，易致胃溃疡。蜂蜜属于甜食，甜食有增加胃酸分泌的作用，胃酸过多对于胃粘膜有损伤。长期空腹喝蜂蜜水，容易使体内酸性增加，时间长了就会胃酸过多而得胃溃疡或十二指肠溃疡。所以，饮用蜂蜜水最好不要空腹喝，建议饭后饮用。

晚上睡觉前不能喝蜂蜜水。晚上睡觉之前，宜在睡前半小时再喝一杯100ml左右的温开水，但此时并不适宜喝蜂蜜水。这是因为晚上睡前喝白开水是为了身体一夜新陈代谢作水分储备，但如果喝了蜂蜜水，水中含有大量溶质，密度上升，达不到睡前喝水的作用，因此不予推荐。另外，蜂蜜中含有大量的糖分，如果晚上睡觉之前喝了蜂蜜水，这些糖分极容易转换成脂肪堆积在身体里，让你悄悄长胖!如果刷了牙再喝蜂蜜水就更糟糕了，大量的细菌会在你的口腔里腐蚀你的牙齿，因此晚上睡前喝蜂蜜水委实太不划算!

蜂蜜每天不可摄入超过100ml。蜂蜜虽好，可不能贪杯哟!蜂蜜每天最多能够摄入100ml，可不能因为觉得蜂蜜特养生就没完没了地吃。因蜂蜜中的葡萄糖和果糖属于单糖，可直接被人体吸收入血。如果一次进食蜂蜜量大，就可使血糖快速上升。长时间过量食用蜂蜜，会导致胰岛素分泌不足，易引发糖尿病。每天喝两杯蜂蜜水，一杯放一勺蜂蜜就够了，饮食健康贵在平衡。

不能饭后马上喝蜂蜜水。饭后马上喝蜂蜜水，会稀释胃液，使得进食的食物还没来得及完全消化就进入小肠，不利食物消化。而且，食物遇到水容易膨胀，对胃部造成更大压力。长期饭后饮用蜂蜜水的话，会增加肠胃病风险。

不能用开水冲或高温蒸煮蜂蜜。蜂蜜中除含65%至80%的葡萄糖和果糖外，还含有丰富的酶、维生素、矿物质等。食用蜂蜜时，要用温水冲饮，水温不超过60℃为宜。如果高温开水冲入蜂蜜，不仅破坏了其丰富的营养物质，还会导致天然的色、香、味都会发生变化。医学大家李时珍在《本草纲目》中记载“蜂蜜入药之功有五：清热也；补中也；润燥也；解毒也；止痛也。生则性凉，故能清热。熟则性温，故能补中。”可见，较凉的蜂蜜水具有清热、润燥、解毒的功效，比较适合于体质偏热的人；而温热的蜂蜜水（40至60度）具有补益脾胃、促进消化的功效，比较适合于脾胃虚弱的人。





（文中窍门来自张绚听友）