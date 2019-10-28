



职业：演员

生日：1992年12月23日

出生地：京畿道安养市

身高：182cm

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：电视剧《浪漫一生金师傅》(2016)

梁世宗高中时期，曾准备考取体育大学，专攻跆拳道。但在高二时，他在看过一场话剧后，萌发了表演的想法，于是在高三时下定决心成为演员，复读一年后进入韩国艺术综合学校表演专业学习。

就读艺术学校时期，梁世宗参加了电视剧《师任堂：光的日记》的选角并成功进组拍摄。随后接拍《浪漫医生金师傅》。虽然《师任堂》是梁世宗拍摄的首部作品，但由于《浪漫医生金师傅》早于《师任堂》播出，因此成为了其官方出道作品。两部剧播出时均引发了关注，梁世宗也因此被观众所熟知，成为了韩剧人气新生代小生。

主要作品：

·电视剧：

《我的王国》（2019）

《虽然30但仍17》（2018）

《爱情的温度》（2017）

《Duel》（2017）

《师任堂：光的日记》（2017）

《浪漫医生金师傅》（2016）

主要获奖经历：

SBS演技大赏 月火剧单元 男子优秀演技奖（2018）

第6届亚太明星盛典 男子新人奖（2018）

第54届百想艺术大赏 电视单元 男子新人演技奖（2018）

SBS演技大赏 男子新人奖（2017）