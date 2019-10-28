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梁世宗

#明星档案 l 2019-11-05


职业：演员 

生日：1992年12月23日 

出生地：京畿道安养市 

身高：182cm 

学历：韩国艺术综合学校表演专业 

出道：电视剧《浪漫一生金师傅》(2016) 

 

梁世宗高中时期，曾准备考取体育大学，专攻跆拳道。但在高二时，他在看过一场话剧后，萌发了表演的想法，于是在高三时下定决心成为演员，复读一年后进入韩国艺术综合学校表演专业学习。 

就读艺术学校时期，梁世宗参加了电视剧《师任堂：光的日记》的选角并成功进组拍摄。随后接拍《浪漫医生金师傅》。虽然《师任堂》是梁世宗拍摄的首部作品，但由于《浪漫医生金师傅》早于《师任堂》播出，因此成为了其官方出道作品。两部剧播出时均引发了关注，梁世宗也因此被观众所熟知，成为了韩剧人气新生代小生。 

 

主要作品： 

·电视剧： 

《我的王国》（2019 

《虽然30但仍17》（2018 

《爱情的温度》（2017 

《Duel》（2017 

《师任堂：光的日记》（2017 

《浪漫医生金师傅》（2016 

 

主要获奖经历： 

SBS演技大赏 月火剧单元 男子优秀演技奖（2018 

第6届亚太明星盛典 男子新人奖（2018 

第54届百想艺术大赏 电视单元 男子新人演技奖（2018 

SBS演技大赏 男子新人奖（2017 

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