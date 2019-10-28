韩日关系新动向
2019-10-28
#明星档案 l 2019-11-05
职业：演员
生日：1992年12月23日
出生地：京畿道安养市
身高：182cm
学历：韩国艺术综合学校表演专业
出道：电视剧《浪漫一生金师傅》(2016)
梁世宗高中时期，曾准备考取体育大学，专攻跆拳道。但在高二时，他在看过一场话剧后，萌发了表演的想法，于是在高三时下定决心成为演员，复读一年后进入韩国艺术综合学校表演专业学习。
就读艺术学校时期，梁世宗参加了电视剧《师任堂：光的日记》的选角并成功进组拍摄。随后接拍《浪漫医生金师傅》。虽然《师任堂》是梁世宗拍摄的首部作品，但由于《浪漫医生金师傅》早于《师任堂》播出，因此成为了其官方出道作品。两部剧播出时均引发了关注，梁世宗也因此被观众所熟知，成为了韩剧人气新生代小生。
主要作品：
·电视剧：
《我的王国》（2019）
《虽然30但仍17》（2018）
《爱情的温度》（2017）
《Duel》（2017）
《师任堂：光的日记》（2017）
《浪漫医生金师傅》（2016）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 月火剧单元 男子优秀演技奖（2018）
第6届亚太明星盛典 男子新人奖（2018）
第54届百想艺术大赏 电视单元 男子新人演技奖（2018）
SBS演技大赏 男子新人奖（2017）
2019-10-28
2019-10-26
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