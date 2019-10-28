世界最大自贸区RCEP文本谈判达成妥协

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《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是由中国主导的多边自由贸易协定，2012年11月开始了RCEP谈判。启动该项谈判源自美国与中国争夺国际经济秩序的主导权，美国奥巴马政府排除中国，以日本、澳大利亚和加拿大等同盟国和友邦国为主推动环太平洋经济合作协定（TPP）。中国认为这是美国针对中国在构建“经济包围网”，于是开始推动RCEP。





RCEP由东盟十国以及中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰、加上此次保留加入意见的印度（“10+6”）的话共16国参加，是通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。RCEP涵盖约36亿人口，GDP总和占全球总量的三分之一，通过削减关税及非关税壁垒，建立世界最大的自贸区。





对于依赖出口推动经济增长的韩国来说，建立全球最大的自由贸易市场是绝佳的好机会。韩国对这一地区的出口将大幅增长，同时也将扩大进军需要扩充基础设施而进行大规模投资的国家，政府重点促进的新南方政策也将增添活力，将会成为加速推进南方政策的良好契机。签署RCEP将对韩国电子和汽车等主要出口项目大有助益，对东盟等地区的出口必将大量增加，韩国企业也将积极对越南和马来西亚等生产基地进行投资。此外，对东盟等地区的物流和金融等服务业投资也将增加。但是，韩国农水产项目相对较弱，不可避免的将产生负面影响，中国、澳大利亚和新西兰等国家大量出口农产品，东盟地区的水产业也具有竞争力。





在2012年开始进行RCEP谈判时期，韩国对外经济政策研究院曾对签署RCEP的成效进行了分析，当时的分析结果显示，预计韩国在今后的10年期间实质国内生产总值将增加1.21% 至1.76%。以2012年以后中国和东盟等国家的竞争力大大提高来看，签署RCEP起到的经济效益将会更大。