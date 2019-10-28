廉想涉的小说《电话》

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廉想涉的《电话》是1925年发表于文艺杂志《朝鲜文坛》的作品，当时正是开始普及家用电话的时候，李主事家安装了电话以后，夫妻二人开始闹意见，小说说出了当时中产阶层日常生活的有关情况。









“喂！老公，来电话了。”





妻子大声说了后，为了隐藏不自然的表情，

为了忍住涌上心头的笑容，为了表现出愤怒，

丈夫看到了她紧闭的嘴唇和充满笑意的眼神。





“来电话了，太好了！我们终于如愿以偿了。”





丈夫前一天晚上在酒店喝酒，

跟彩红炫耀家里装了电话。

他想起来了，当晚把电话号码告诉了她。





“나 좀 보세요 지금 전화가 왔에요”





한 마디 톡 쏘고 나서 어색한 빛을 감추랴,

복받쳐오르는 웃음을 참으랴, 성을 내어 보이랴,

꼭 다문 입술이 눈웃음과 함께 쫑긋쫑긋하는 게

주인의 눈에 스치어갔다.





“전화가 왔으면 그런 반가울 데가 있나! 인제는 소원 성취했구려”





젊은 주인은 그저께 밤에 요릿집에서 술을 먹다가

채홍이에게 자랑삼아서

그 날 저녁때 맨 전화번호를 가르쳐 준 것이 인제야 생각났다.









#采访：文学评论家全绍英

发表《电话》这部小说的时候，正是那种大男人主义时代。在小说中说，做丈夫的下班以后任意到酒家喝酒，和酒家女鬼混。在我们现在这个时代，这是根本连想都想不到的事情，做丈夫的怎么能跟酒家女鬼混呢？《电话》这部小说说出了当时的社会情况。作家廉想涉是想借着小说讽刺当时的社会。









“人活着还有这种事，这才是活的乐趣。”





这是妻子结婚以后头一次这么高兴。





“嗯，这就等于是老人家为彩红腌了泡菜。”





妻子现在才安心了，她笑眯眯的，

连上衣也没脱，就走到李主事前面坐了下来缠着他说，





“老公，我们再安装一台电话吧！”





丈夫无奈地笑了笑，凝视着妻子。





“가다간 이런 일두 있어야 살 자미가 있는 거야”





아씨의 신기가 이렇게 좋기란 결혼 이후에 처음일 것이다.





“흥, 그 영감 결국 채홍이에게 김장 해 준 셈이군”





인제야 안심이 되었다는 듯이 아내는 샐쭉 웃다가

옷도 채 못 벗고 이주사 턱밑에 다가와앉아서 조르듯이 의논을 한다.





“여보, 우리 어떻게 또 전화 하나 맬 수 없소?”





남편은 하 어이가 없어서 웃기만 하며 아내의 얼굴을 빤히 들여다 본다.





作家廉想涉(1897.8.30. 首尔~1963.3.14.)

1921年发表短篇小说《标本室的青蛙》登上文坛

1971年获得“银冠文化勋章”