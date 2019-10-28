文喜相提出被强征劳工和慰安妇问题解决方案

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韩国国会议长文喜相5日在日本早稻田大学发表演讲时提议通过立法永久解决强征劳工和慰安妇问题。他的提议是在文在寅总统会见安倍晋三首相后提出的，备受瞩目。据报道，日本政府暂先阐明不能接受提议的立场，但正式表态尚未出炉，后续进展情况尚需观察今后韩日关系的进展情况。





文喜相在演讲中提出了所谓的“1+1+α”方案，也就是通过韩日两国企业主动捐款和国民捐款解决问题。文喜相还提议利用和解与治愈财团剩下的60亿韩元向受害者提供赔偿。和解与治愈财团成立于2015年，是根据韩日慰安妇协议成立的，日方向财团捐出了10亿日元。文在寅政府成立后，对慰安妇协议问题重新进行研讨，今年7月财团被解散，剩下的60亿韩元基金尚未进行处理。





文喜相提议通过立法永久解决强征劳工和慰安妇问题，这一点最为引人注目。这是拟定了处理基金的法律根据，并向强征受害人提供补偿，从法律立场出发结束所有的争执。对于文喜相的提议，日方暂先持负面看法。日本NHK报道说，日本政府的立场是不能接受韩方的提议。报道说，日本政府和执政党表示不能赞同文喜相的提议。





姑且不论日本政府是否会接受韩国国会议长文喜相的提议，有一点确实的是，文喜相的提议将对韩日今后重启对话起到积极作用。可想而知，韩日陷入僵局，对两国均带来巨大损失，无论以何种形态必须找到突破口。强征劳工和慰安妇问题是长久以来未能解决并一再反复的问题，若能通过立法从根本上获得解决，将会为韩日建立真实的面向未来的关系。