《漫话国乐》 世界上最美的事物 / 嗨呀！ / 比翼连理





进入晚秋，天气比之前凉了很多，人们开始穿上厚衣服注意保暖。天气影响人们的情绪，天气冷了，心情也似乎冷清多了，这时候，奚琴演奏的音乐便可以给人们带来慰藉。





人们都说奚琴的琴声扣人心弦，喜好奚琴音乐的人也多了起来。不过20年前，奚琴还并不广为人知，更确切地说，直到当时，奚琴都还不是受欢迎的乐器。





奚琴是一种以琴弓拉琴擦奏发出声音的弦鸣乐器，但音色与管乐器相近。在管弦乐合奏时，奚琴扮演重要的角色，弥补管乐器与弦乐器的间隙，因此古人称之为“非丝非竹”，意思是奚琴既不是弦乐器，也不是管乐器，从这里也可以看出古人对奚琴的否定看法。





其实，奚琴是一种具有魅力的乐器，也有很多特点，琴体小又轻而方便携带，能机动灵活地演奏各种乐曲，声音抑扬顿挫，连续自如，可以惟妙惟肖地表现出喜怒哀乐等各种情感，具有丰富的表现力。但在古时候，奚琴还是乞丐讨钱的工具，乞丐用奚琴发出像蚊子一样“嗡嗡”的声音来吸引行人的视线，由此还衍生出了“乞丐奚琴”的说法。时至如今，奚琴深受人们的欢迎，奚琴演奏家郑琇年为此作出了巨大的贡献。

{音乐1：《世界上最美的事物》 /作曲-姜尚求(音)、奚琴-郑琇年 }





郑琇年除了奚琴演奏家这一身份以外，还在艺术名校韩国艺术综合学校传统艺术院任教，致力于培养后起之秀。郑琇年与奚琴结下不解之缘可以追溯到她初中时期，当时，郑琇年在学校加入了国乐社团，开始学习奚琴，没过多久，她就在首尔举行的一个国乐比赛中捧得了冠军。她如此迅速地展露头角，背后还有一个特别的缘由。当时在国乐社团里，很多同学争先要学习伽倻琴，郑琇年性格内向，又不敢开口，就这样只好选择了最后剩下的奚琴。在国乐比赛能夺冠也是因为奚琴项目的参赛者不多。但是以此为契机，郑琇年开始有了成为奚琴演奏家的梦想。





上世纪80年代中期，郑琇年担任KBS国乐管弦乐团团员时，还加盟了新成立的室内乐队SeulGiDoong（슬기둥）展开活跃的活动，也是从那时起人们开始关注郑琇年的奚琴演奏。郑琇年2001年发行的专辑《空》凭借高水平的演奏实力，让奚琴这一弦鸣乐器深入人心，成为大众化的传统乐器。之前奚琴不太受欢迎主要是因为奚琴的音色带有类似鼻音的声音，而且人们不太欣赏擦弦的粗糙声音。郑琇年弥补了这些缺点，展现出了柔和又触动人心的音色，因此深得人们的喜爱。





当时，还有一位奚琴演奏家以不同于郑琇年的风格，也为奚琴的推广助了一臂之力，她就是素有“奚琴天后”美誉的姜垠一。

{音乐2：《嗨呀！ 》 / 作曲-柳亨善（音）、奚琴-姜垠一}





姜垠一现任檀国大学国乐系教授，如今虽然更多时间是花在教书育人的工作上，但她曾是活跃于全球舞台的奚琴演奏家。姜垠一小时候先学习钢琴与小提琴，得力于出色的音乐才华，后来很快学会了奚琴。但不幸的是，上初中时父亲发生车祸过世，姜垠一因失去父亲而经历了痛苦又艰辛的时期，还好，她在奚琴的陪伴下挺了过来。





姜垠一的音乐风格自由奔放，小锣演奏家金龙培、打击乐器大师金大焕、举世闻名的萨克斯演奏家姜太焕（音）等在自己的领域独树一帜的音乐家也为她的音乐起到了重要的作用。姜垠一经常与这些大师交流，并受到他们的熏陶，得以尽展自由奔放的音乐。





除了郑琇年与姜垠一以外，目前在奚琴领域非常活跃的演奏家还有花星。花星上大二时就展露头角，以伴奏家的身份与国乐家金容宇前往日本参加演出，并被日本制作人发掘，以此为契机，首先在日本发行专辑，打响了名气。花星擅长于表现年轻人的情感，并通过丰富多样的活动给人们带来慰藉与愉悦。

{音乐3：《比翼连理》/奚琴-花星}