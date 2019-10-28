韩国防情报本部长：上月底北韩发射的“超大型放射炮”为弹道导弹

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北韩上月底试射“超大型放射炮”之后，韩国军方认为北韩发射的是弹道导弹，同时北韩是否拥有发射移动式弹道导弹的能力，使用的是否是固体燃料成为人们关心的焦点。





对于北韩当天是否成功的发射了所谓的“超大型放射炮”，外国专家认为，北韩还未达到完全成功的地步。一般来说，放射炮连续发射的间隔时间为20至30秒，北韩发射第1枚之后间隔3分钟才发射第2枚，这是北韩为了避免在发射过程中出问题而拉长了时间。美国和德国专家认为，以发射体的飞行距离、速度和高度来看，北韩发射的是弹道导弹，作出了和韩军情报部门相同的评价。





韩国军方在国会情报委员会接受国政监查时表示，最近北韩在积极研发固体燃料，北韩利用固体燃料共试射了11至12枚导弹。与液体燃料不同，固体燃料不需要注入燃料，可立即进行发射，难以预先探测，加大了威胁性。





最引人注目的是北韩是否拥有在移动式发射台上发射洲际弹道导弹（ICBM）的能力，韩国国防部国防情报本部长金荣焕（音）在接受国政监查时表示，北韩并没有发射移动式洲际弹道导弹的能力。他的发言和上月在国政监查时所说的不同。当时他说，北韩已经到了得以发射移动式洲际弹道导弹的地步。对此，国防部表示，这是对北韩军事技术已取得相当进展的评价而已。也就是移动式发射车必须具备运输、竖起和发射功能，北韩在试射洲际弹道导弹时，仅利用移动式发射车进行运输和竖起工作，导弹发射是在分离后另外进行的，并未能完全发挥移动发射功能，但也取得了相当的进展，大为缩短发射时间。过去的方式是需要用运送导弹的运输车将导弹从基地里运出来，运输车抵达目的地之后，还需要将导弹移动到导弹车上，需要很长时间。现在缩短了时间，加大了探测、识别和拦截的难度。金荣焕表示，目前拥有5颗侦察卫星以两小时为周期继续进行监控，加强了探测和识别力度。