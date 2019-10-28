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通过影片揭露北韩人权与社会问题的“北韩人权电影节”11月1日至3日在首尔举行。





今年电影节的开幕片为描述北韩外派劳工如何赚取外汇的纪录片《美元英雄》。那么，北韩外派劳工的状况如何呢？





1948年，也就是已故国家主席金日成统治北韩时期，北韩首次将劳工外派至前苏联。当时，北韩派遣劳工至前苏联是因为考虑到北韩与前苏联的关系和诸多政治因素，并非以赚取外汇为主要目的。





1967年，北韩与前苏联就联合开发森林资源达成协议后，北韩增派劳工前往前苏联，上世纪90年代初期，被派往前苏联砍伐树木的北韩劳工数超过两万人。从这个时候开始，外派劳工成为北韩赚取外汇的手段之一。





总之，随着外派劳工数的增加，北韩从前苏联获得更多援助。因此，北韩作为一种补偿方式，不断派遣劳工前往前苏联。





北韩于1948年首次派遣劳工前往前苏联，1967年与前苏联就联合开发森林资源达成协议后，将1万5千多名伐木工派往前苏联。





以此为开端，北韩积极推进劳务输出工作。上世纪70年代，北韩无偿派遣劳工建造马达加斯加总统府和中非共和国国会议事堂等建筑物。





当时，北韩为对美国有反感的非洲国家无偿建造建筑物等，以派遣劳工的方式与这些国家建立同盟关系。





如此这般，北韩起先出于政治考量外派劳工，但是金正日委员长执政后，逐渐演变成为赚取外汇的手段。





除了传统友邦-中国和俄罗斯以外，北韩还向数十个国家派遣劳工赚取外汇，并将其范围扩大至餐饮、水产、裁缝、酒店、医疗、信息通信等领域。进入金正恩时代后，北韩派遣更多劳工前往国外赚取外汇。





金正恩委员长执政后，北韩试图在经济领域寻找活路，但是内需复苏乏力，且因遭受联合国安理会强力制裁而无法引进外资。





在此情况下，金正恩政权为筹措统治资金向国外增派劳工，赚取外汇。由于中国和俄罗斯对北韩来说较容易管控外派劳工，因此北韩向这两个国家派出很多劳工。





目前，北韩遭受国际社会强力制裁，通过正常的贸易和经济交流难以取得外汇。因此，北韩不得不增派劳工前往世界各国赚取外汇。





随着经济的发展，中国劳动者的工资持续上涨。因此，中国企业喜好工资低廉的北韩劳工。





俄罗斯在推进远东开发战略的过程中需要从事3D行业的工人，此外还有不少国家寻找工资低廉的劳工和3D行业工作者。这成为北韩外派劳工人数增加的主要原因。





由于北韩内部状况和各国利益追求相吻合，据推测至少有5万名，至多有12万名北韩劳工被派遣到50多个国家工作。特别值得一提的是，北韩的外派劳工是由国家统筹选拔、管理的。





北韩居民不是自己想到国外去工作就能去得成的。首先，北韩的林业省、贸易省以及劳动党或军方负责劳务输出的单位以非公开方式选定对象后进行严格的文件审查。在此阶段必须要立“保证人”，也就是在海外引发问题时负连带责任的保证人。





文件审查通过后，再进行三到四次面谈，以了解和掌握思想状况。此外，还要通过身体检查。外派与否由党中央作出最终定夺。





一般来说，北韩以劳动党党员的名义将劳工派往国外，外派劳工的家属必须作为人质留在北韩。





北韩的外派劳工有两种类型。一是以军人身份派往国外，二是以企业所或社会团体成员的身份派往国外。





北韩的企业所以向当地企业供给人力的形式输出劳务人员。被派往国外的企业所员工必须是劳动党党员，且在被派往的国家不可有亲属。





外派劳工通过严格的文件审查、思想审查和健康检查后，北韩当局还确认其家属状况，并以其家属或子女留在北韩为条件派往国外，以防止外派劳工潜逃他国。





外派劳工的选拔过程非常苛刻，但是被派往国外后能赚到更多的钱，因此有些居民通过行贿的方式成为外派劳工。尽管如此，外派劳工在国外赚的钱并非全部归为己有。





北韩外派劳工的月均工资为100至1500美元不等。其中，北韩以“忠诚资金”或“上缴国家”的名义按工资多寡扣除70%至90%，其余10%至30%才归为己有，且有时仅在纸上写上金额，推迟支付工资。





外派劳工向家人汇款时，北韩当局也推迟支付日期，经过一年后才一点一点地分期支付给外派劳工家属。





此外，所谓的“忠诚资金”和“上缴国家的资金”大都流入劳动党书记室或39号室。劳动党39号室作为外汇管理机关，将此用于维护北韩体制的统治资金。





据悉，北韩通过劳务输出一年赚取2亿美元的外汇。北韩在外派劳工的工资中扣除70%至90%，并将此用于核导开发、积累业绩、维护体制以及购买金正恩委员长等北韩高层领导的奢侈品上。





不论如何，北韩劳工的待遇和人权问题令人万分忧虑。北韩外派劳工一天工作10至12小时，一个月工作27天，且因工作危险性很大、劳动强度过高，很多人在工作时受伤或死亡。





此外，由于北韩当局在当地全面回收护照，外派劳工在休息的日子也不能自由外出，只能留在工作现场或宿舍里打发时间。





如此这般，北韩外派劳工的人权状况极为恶劣，但是北韩为赚取更多外汇而向海外增派劳工。





2017年12月，联合国安理会通过了对北韩制裁第2397号决议。该决议规定联合国各成员国在今年12月底以前将本国内北韩外派劳工全部遣返北韩。





据自由亚洲电台对该决议履行6个月前联合国各成员国向安理会提交的报告进行分析的结果，共有23171名北韩外派劳工被遣返回国。





截止今年7月，共有35个联合国成员国向安理会提交相关报告。其中，具体写明被遣返北韩外派劳工人数的国家只有俄罗斯、印度尼西亚等8个国家。俄罗斯表示，在全体30023名北韩外派劳工中，将18533名遣返北韩。





在今年7月底以前，被遣返回国的北韩外派劳工已有2万3千多人，但是北韩仍将劳工派往海外，最近还将数千名劳工派往中国工厂。





北韩遭受联合国等国际社会强力制裁后，北韩居民无法取得劳动签证，因此北韩外派劳工都无签证入境中国。





北韩政权作为赚取外汇的手段增派劳工前往海外工作，但是却全然不顾他们的人权。因此，国际社会必须为维护北韩外派劳工的人权作出共同努力。