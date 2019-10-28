政府发布人口绝对数量下降应对方案

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由于人口下降速度快于预期，政府积极出台应对措施，包括重新制订中长期教师供需计划、将军队常备兵力削减至50万、探讨入籍者义务服兵役的方案等。





6日，政府跨部门人口政策特别小组在副总理兼企划财政部长官洪楠基的主持下召开了经济活力对策会议，确定并发布了包括上述内容的人口绝对数量下降冲击缓解方案。





人口政策特别小组应对人口结构变化的四大策略是扩充劳动年龄人口、缓解人口绝对数量下降造成的冲击、应对老龄人口的增加、控制福利支出的增长。在此基础上，特别小组正在制定20个政策课题方案，今年9月曾发布了扩充劳动年龄人口的方案。





这次公开的人口绝对数量下降冲击缓解方案是应对学龄人口下滑、兵役资源减少、地区空洞化的计划。





应对老龄人口增加和管理福利支出增长的方案预计也将于本月内发布。





政府表示，将就明年教师供需的新标准展开跨部门磋商，并重新制订中长期教师供需计划。





根据去年4月发布的2019年-2030年中长期教师供需计划，截止到2030年，小学教师的新招聘人数将较2018学年度减少14%-24%，初中教师的新招聘人数将减少33%-42%。这次最新发布的方案将进一步缩减招聘人数。





企划财政部对此说明称，这是由于今后每年学龄人口的减少人数将比去年的预测值多出5万人，为此不得不缩减教师人数。





另外，为了应对服兵役人数的骤减，到2022年军队常备兵力将削减至50万；同时将以无人机机器人、侦察卫星、无人战机等尖端科技武器为中心调整军队战力结构。





在军队编制方面，将在减少基层干部的同时扩大中层干部规模，将现有的金字塔结构调整为缸形结构。





另外，到2022年女兵干部的比例将从目前的6.2%扩大至8.8%；从明年起还将探讨要求入籍者义务服兵役的方案。





为了应对地区空洞化，政府还将扩大上门福利服务对象的范围，并制定应对地方政府财政实力薄弱的措施。





例如，邻近地方政府通过签订协议，共同提供图书馆、体育馆和商业设施等行政服务，共同建设议会办事处、各类委员会和保健所等设施，并共同承担费用。





这次发布的应对方案是人口总体对策的一部分，今后还将持续发布多项政策。政府将在下月前发布其余政策，并划分短期、中期和长期政策课题，在今年四季度内组建第二期人口政策特别小组，补充制订人口政策框架调整的方案。





这些政策不仅将为国民的生活带来较大的变化，还包含了很多利益关系错综复杂的敏感事项。例如，教师招聘人数缩减、军队兵力削减、人口老龄化应对可能造成工作岗位和福利的减少。





分析指出，为此需要调节各方之间的利益冲突，同时为了缓解冲击，需要制订缜密的对策，并在全社会范围内达成协议。