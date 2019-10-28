泫雅&DAWN情侣双双发新单回归 共同举行Showcase

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K-POP乐坛“情侣爱豆”泫雅和DAWN于本月5日各自发行全新单曲《FLOWER SHOWER》及《MONEY》共同回归，通过音乐另类秀恩爱。

时隔2年发行新作品的泫雅，此次回归在风格上维持了其独特的性感魅力，但音乐风格则与之前作品由较大变化。新歌《FLOWER SHOWER》在Moombahton节奏之上融入了808 BASE及Future Sound，律动感十足。泫雅的演唱也一改前作强烈的风格，轻松跳跃的演绎新鲜感十足，让听者颇为惊喜。

泫雅男友DAWN不仅以全新名字重新出发，更是参与了新歌《MONEY》的制作，转型成为原创歌手。《MONEY》以钢琴及合成贝斯等乐器为主进行伴奏，DAWN以充满个性的演唱和说唱，抛出了青春世界里关于“金钱”的质疑。

两人发行新歌当天，还共同举行了新歌showcase，成为此次回归的又一焦点。泫雅在谈到如此特别的安排时表示：“事前并不知道会有这样的安排，直到拍摄MV的时候才得知会一起举行showcase、一起回归。相信会达到不错的互动效果吧。”

泫雅、DAWN情侣今年年初共同签约PSY创立的经纪公司，成为“社内恋人”。作为公司旗下的首批艺人，PSY对两人也照顾有加。两人此次发行的新歌，PSY也都参与了创作，显示出作为老板，PSY对两人的重视。