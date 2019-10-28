NU’EST等众多韩流偶像青岛举行签售会 韩中关系回暖信号？

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不久前回归歌坛的NU’EST即将赴中国青岛举行歌迷签售会。5年前，NU’EST曾成立NU’EST-M小分队专门在中国活动，因此即将举行的此次签售会，是成员们时隔多时再次前往中国进行演艺活动。

近来，在NU’EST之前，已经有韩流明星在青岛举行了歌迷见面会。7月，EXO小分队世勋&灿烈曾去青岛宣传，上月Super Junior成员金希澈也在青岛举行了歌迷见面会，吸引了1200多位歌迷到场支持。金希澈也开心感慨称：“刚出道时就得到了很多中国歌迷的喜爱。真的让大家久等了。”

除了上述偶像团体外，WINNER将于本月22日、GOT7将在12月14日前往青岛举行签售会，如此之多的偶像团体宣传活动，均是由中国当地演艺公司发出的邀请。据悉，也有不少中国品牌重新开始邀请韩流明星代言，其中包括刚刚退伍的金秀贤及NU’EST成员崔珉起。

对此，乐坛相关人士分析称：“近来类似的演艺活动逐渐增加，前往中国宣传的韩流明星也越来越多”，“虽不能说‘限韩令’已经解除，但的确能够感觉到韩流明星参加的中国活动越来越多了。”