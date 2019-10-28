ITZY开启世界巡演 明年赴美开唱

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ITZY开启全球showcase巡演，将唱响北美地区。

本月2日，ITZY在雅加达举行了名为“ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY!”的演出，也标志着新一轮全球巡演的开启。当天ITZY以最近专辑主打歌《ICY》开场，点燃了全场歌迷的热情。

随后，ITZY还为当地歌迷演唱了出道歌曲《不同不同DALLA DALLA》以及《IT’z SUMMER》、《CHERRY》等人气歌曲以及数字单曲《WANT IT》，同时还翻唱了同公司前辈TWICE的《TT》以及GOT7的《HARD CARRY》，让歌迷惊喜不已。

除了唱跳表演外，演出中还安排了游戏等环节，使得歌迷能与偶像亲密互动，也让首次来到雅加达的ITZY成员近距离感受到当地歌迷的热情。

此外，ITZY还于本月9日在中国澳门举行了showcase。随后，ITZY还将前往台北、马尼拉、新加坡、曼谷等亚洲城市举行巡演。而从明年1月17日起，ITZY还将远赴每周北美，陆续在洛杉矶、明尼阿波利斯、休斯顿、华盛顿及纽约等城市开唱。