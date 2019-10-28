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或许很多人不知道，防晒霜是要一年四季每天使用的，虽然现在开始进入秋冬季节，太阳不似夏天那样毒辣，但并不代表我们就能忽视强紫外线的存在。紫外线给人们柔嫩的肌肤造成严重威胁，涂抹防晒霜是最有效的保护方式。然而防晒效果也有好有坏，这完全取决于使用防晒霜的正确与否。下面就教给您4小招，让皮肤敢于直面强烈的阳光。

选用合适的防晒品。根据自己的肤质选择合适的防晒品，比如油性肌肤应选择渗透力较强的水性防晒用品，干性肌肤应选择霜状的防晒用品。中性皮肤一般无严格规定，乳液状的防晒霜则适合各种皮肤使用。另外，选择防晒品时一定要避免引起皮肤过敏，购买前可在手腕涂抹测试。

挑选适当的防晒系数。小提示：阳光中的紫外线根据波长的不同可以分为四种射线，分别是紫外线UVA、UVB、UVC和UVD四种，一般来说，人体肌肤需要防护的紫外线为UVA和UVB。防护UVA的防晒指数以PA表示，它的程度是以+、++、+++三种强度来标示，“+”越多，防止UVA的效果就越好。通常，PA+的有效防护时间大约为4小时，PA++有效防护时间大约为8小时，PA+++超强防护。防护UVB的防晒系数以SPF表示，它是皮肤抵挡紫外线的时间倍数。一般黄种人的皮肤平均能抵挡阳光15分钟，那么使用SPF15的防紫外线用品便有约225分钟的防晒时间。SPF指数越高，所给予的保护越大，但SPF值的增长与屏挡紫外线的能力并不成正比。

使用足够量的防晒霜。通常防晒霜在皮肤上涂抹量为每平方厘米2毫克时，才能达到应有的防晒效果。一般女性在一次使用时因用量都只有0.5毫克每平方厘米，因此，防护效果往往只能达到防晒产品中所标识的1/3甚至1/4。另外，SPF值不能累加，涂两层防晒霜，也只有一层的保护效果。

使用正确的涂抹方法。防晒产品一般分子比较大，使用揉搓的方法会堵塞毛孔，反而降低了防晒的效果。因此应该使用正确的方法，即取足量的防晒产品在指间或者手心，轻轻晕开后在脸上或身上轻拍直到均匀。注意要由上而下顺着毛孔生长的方向轻拍，才能更好起到防晒作用。





（文中窍门来自张艳秋听友）