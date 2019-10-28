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腌泡菜时，必备材料如下：白菜、粗盐、萝卜、葱花、蒜姜末、辣椒面、虾酱等鱼酱、白糖、糯米粉。

泡菜的做法是这样的：

1. 将白菜去根，除去表面的老叶洗净后，横切开，可以切成2-4块。

2. 把白菜放在一个大盆内，给白菜均匀地撒上粗盐或将白菜浸入盐水中浸渍，腌5小时左右腌到白菜软了。

3. 小锅内倒入适量的糯米粉，用中火熬成糊状。然后把糯米糊放凉之后加入辣椒面、鱼酱、砂糖、蒜姜末、葱花以及萝卜丝等调料搅拌均匀。

4. 腌好的白菜洗净后挤去水分，将辣椒糊均匀地抹在白菜上，每一片都要抹匀。

5. 将抹好辣椒糊的泡菜放入密封的容器里，过一天后再放入冰箱，发酵3-5天后即可享用。





泡菜作为韩国最具代表性的传统发酵食品，具有悠久历史与传统。泡菜是韩国人非常喜爱的食品，也是每餐必不可少的小菜。2013年，韩国的“越冬泡菜文化”被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产。





韩国古时候粮食短缺，冬季漫长又寒冷，而且在冬季很难栽培与储存蔬菜，因此自古以来，腌菜文化就非常发达。每年冬季来临之际，家家户户腌制大量的越冬泡菜成了冬季最重要的传统习俗。除了越冬泡菜外，以前家庭主妇通常还要在家里定期腌泡菜吃。可是腌过泡菜的人都知道，腌泡菜是一件既琐碎又麻烦的体力活，而且在制作工序中稍有马虎，泡菜味道就不够美味，这让很多妇女望泡菜而却步，对于腌泡菜一事颇感头疼。到了现代，双职工家庭的妇女更没有时间在家里亲手腌泡菜，况且在超市可以购买各种廉价美味的泡菜，所以现在的妇女们不必花心思与体力腌泡菜乃至越冬泡菜了。