为了孩子的未来-中韩子女教育协会

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 高洁(中韩子女教育协会会长)





无论在哪一个国家，子女的教育都是头等大事。对于在韩国养育子女的中国父母们来说，就更是一件难事了。在韩国有一个名为“中韩子女教育协会”的机构，本期节目有请该协会负责人高洁女士为我们介绍一下中国父母是如何在韩国对子女施教的。









南：高老师，您好！ 请先自我介绍一下吧？

高：大家好！我是高洁老师，在国际学校教中文。我是北京人，2004年来韩国定居，在首尔大学国际大学院学习了三年，然后做了家庭主妇三年。来韩国以前，在北京的重点中学工作了十多年，主要从事英文教学对外汉语教育，也负责国际部管理工作。也曾经在美国中小学从事汉语教学一年。到现在为止，已经从事中小学教育及管理工作23年了。

南：你能给我们大致介绍一下你的具体工作吗？

高：我一直在韩国的国际学校从事汉语教学工作，已经十年了，教学对象从幼儿园到十二年级。从去年开始周末也忙了起来。每个周日，我带着孩子参加中韩子女教育协会主办的文化教室。文化教室主要以在韩华人子女为教学对象，当然包括中韩多文化家庭也包括中国家庭。上午有民族乐器班，比如琵琶、二胡和葫芦丝。还有华语合唱团，下午有汉语等其他文化课程。所以周末不比上班轻松。

南：中韩子女教育协会是一个怎样的机构呢?

高：中韩子女教育协会是非营利社团。目前，协会有在韩华人家长500多人。在韩华人子女又数以万计，他们未来的教育、成长，不仅是父母的期望，也是中韩社会的共同期望。2018年10月一些热心于在韩华人子女教育酝酿成立了中韩子女教育协会。协会的目标和任务就是呼吁并请求中国政府以及韩国政府、教育机构，还有在韩华人社会各界，能够重视并关注新一代在韩中国人子女的中文教育问题。作为现任会长，感觉身上的担子也很重，只要遇到华人家长，大家都会谈到中文学习中国学校的话题。.

南：那么作为一位中国家长, 你对子女教育有哪些感受呢? 对韩国的教育你有怎样的看法呢?

高：在韩国的中国家长主要分成两种，一种是像我这样的中韩家庭，还有就是长期在韩国工作的中国家庭。中韩家庭家长主要观点是孩子应该同时接受中国和韩国教育。因为不仅是身份的认同问题，还有今后孩子去哪里接受高等教育的问题。家长们希望孩子们可以具有双语能力，这样不但可以自如地跟两国的亲属们交流，将来上大学时也会有更多的选择。

对于在韩国长期工作的中国家庭来说，由于没有中国大陆系统的义务教育机构，所以不得已选择韩国学校或者外国人学校。两种家长对于韩国教育的感受就是，韩国学校里对于中文的学习不能满足孩子的需要，即使有中文课也不是针对母语学生；还有就是讲到地理和历史时，韩国学校的观点与中国教科书里的观点有一些差异，所以家长们有时候比较纠结。









南：你们是如何来让孩子吸收韩国教育的长处和弥补不足的呢?

高：为了弥补在韩国或者国际学校中国文化教育的不足， 中韩子女教育协会主要从三个方面入手解决这个问题。第一，创办文化教室， 采用中文沉浸式教育，开设适合海外华人学生的课程，给孩子们提供学习中文和中国文化的机会； 第二，积极组织孩子们参加各种公演、比赛、庆典等活动，为孩子们提供用中文交流的机会、以及展示中国文化的平台；第三，协会也会定期组织丰富的文化体验活动，如端午节包粽子，中秋节做月饼。

南：目前你们都有哪些主要的活动呢?

高：目前，我们有中国文化教室项目，每个周日有民族乐器学习，包括琵琶、二胡和葫芦丝，也有合唱团活动，下午有4岁到12岁孩子的中文课程以及相关文化课程，包括数学、历史、地理、汉字、拼音、武术、快板、象棋等。我们的小星星民乐团、小星星华语合唱团会参加各种公演活动，曾经参加了中国使馆举办的在韩华人华侨中秋节联欢会、中韩友好歌咏比赛、首尔中国日等。还有就是组织华人青少年参加中国寻根之旅夏令营，最后就是主办中韩青少年才艺表演大会。去年举办了第一届，有大约33名中小学生参加，有语言、声乐、乐器、话剧等节目，今年12月7号将举办第二届。

南：这么多有益的活动肯定也有很多家长们想参加, 如果其他的家长和学生们希望参加你们的活动，需要怎么去操作呢?

高：我们有两个微信群，一般会在群里发布关于文化教室和文化体验等活动的相关信息。也有公众号（韩华菁菁乐园）和instagram （账号是akcce201810），也欢迎大家给我们发邮件akcce201810@gmail.com进行咨询。

南：你们今后还有哪些计划和目标呢?

高：目前参加我们周末文化教室的孩子大约120人，还有更多的孩子在等着加入。因为目前的教室有限，我们在考虑更换场地的问题。我们需要更多的教室。而且，参加的家庭里，最远的要坐火车从大田来，也有从一山、水原、仁川来的。所以，我们在寻找交通便利的、适合青少年活动的、可以开展多种活动的场所。希望可以得到社会各界的大力支持。最后我们期待，在韩国能有一所中国大陆教育体制的全日制学校。这也是我们中韩子女教育协会，和在韩所有华人家庭今后共同努力的目标吧！（图片来自嘉宾）