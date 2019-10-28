国会启动预算案调整小组委员会 着手审查明年预算案

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韩国国会预算决算特别委员会11日召开预算案调整小组委员会，着手对明年预算案进行审查。明年高达513.5万亿韩元的预算案是韩国史上首个“超大型预算案。预算案调整小组委员会是国会对预算案进行审查的最后一道关门，决定不同产业的预算额度增减与否。2020年度预算案的最终表决在29日进行，审查则要在此之前完成。

2020年预算案的最大特点是革新增长、保健福利、雇佣等方面预算的大幅增加。革新成长加速化预算为12.9万亿韩元，比今年增加59.3%，其中包含多项应对日本对韩出口限制的预算。包括工作岗位项目在内的保健、福祉、雇佣预算为181.6万亿韩元，与今年相比增加12.8%，在总支出中占比达35.4%，刷新最高值。教育预算为72.5万亿韩元，增加2.6%。福祉和教育预算共计254万亿韩元，占整体预算一半左右。

与大幅增加的支出相比，收入却增长甚微。明年总收入预计为482万亿韩元，增幅仅为1.2%。特别是国税收入将从今年的294.8万亿韩元降至292万亿韩元，10年来首次下滑。因此，发行有史以来最大规模的国债，财政健全性指标恶化也在所难免。为弥补税收不足，明年国债发行规模将达60.2万亿韩元，几乎是今年的2倍。国家债务为805.5万亿韩元，增加64.7万亿韩元。由此，国债比率达到39.8%，比今年上升2.7%。

预计执政党与在野党首先将围绕预算总规模展开唇枪舌战。韩国最大在野党自由韩国党主张预算不能超过500万亿韩元。该党国会代表罗卿媛指出此次预算案问题有三：一是试图把债务转嫁给年轻人，二是追求的是政权利益而非国民利益，三是没有对未来的投资，是消耗性预算。第二在野党未来正党部分认同扩大财政的必要性，但强调每个项目要进行精密审查。

政府和执政党坚持为搞活经济改善民生，进一步扩大财政势在必行。尤其工作岗位预算是经济发展的支柱，必须坚持。但预算案审查与被指定为“快速通道法案”的《公职选举法》修正案、《高级公职者犯罪调查处成立法》，以及《检警调查权调整法》等之间存在错综复杂的关系，预计在处理过程中，朝野双方将针锋相对，展开激烈争论。