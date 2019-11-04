自动驾驶汽车的“眼睛”——韩国“SOS LAB”公司

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接下来，让我们共同关注韩国创新企业是如何通过一些新想法来改变全球经济的。今天，我们将向大家继续介绍其中的获奖企业，韩国“SOS LAB”公司，它推出的产品被选为今年韩国电子展的最佳新产品，我们将与公司首席执行官兼联合创始人郑志成（音译：정지성）先生一道聊一聊他们公司。





在自动驾驶中，计算机必须完美识别道路状况和周围环境。担当此角色的关键组件就是LiDAR，它可以实现光检测和测距。LiDAR是指基于激光的环境检测系统，该系统通过使用短波激光束对周围环境进行三维展示。换句话说，LiDAR可以创建计算机容易识别的3D地图。即使在恶劣天气下，它也可以快速识别周围环境，被称为自动驾驶汽车的“眼睛”。然而，由于包括高价格在内的各种原因，LiDAR技术和相关产品尚未满足大众市场的需求。在这种情况下，韩国“SOS LAB”公司开发出了一款可量产的LiDAR产品，它比传统产品更耐用，价格更便宜且体积更小。





韩国“SOS LAB”公司在今年的消费电子展上引起了外国媒体的特别关注，韩国消费电子展是全球最大的电子和IT展会。全球市场研究人员LEDinside以及在全球范围内如Velodyne，Quanergy和Innoviz等公司，将韩国“SOS LAB”公司评为2019韩国消费电子展上最受到关注的四大LiDAR公司之一。那么，这家韩国公司成绩背后的秘密是什么呢？





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韩国“SOS LAB”公司开发了混合扫描LiDAR技术和相关产品，将广泛使用的电机型扫描仪的优势与固态MEMS微机电系统结合。MEMS微机电系统技术价格便宜，能够有效提供传感功能，可以很容易地大规模生产。混合动力激光雷达由旋转电机驱动，提供宽广的视角。它体积足够小，可以放在汽车的前大灯中，并且足够耐用，可以持续使用15年或覆盖30万公里。最重要的是，它成本低，价格便宜。在自动驾驶汽车研究的早期阶段使用的LiDAR的单位成本为9万美元。现在，它降至9000美元，是之前价格的十分之一。尽管如此，汽车制造商仍希望以100美元的价格获得较小的高性能LiDAR产品。鉴于这一现实需求，韩国“SOS LAB”公司推出的创新型LiDAR产品有望加速自动驾驶汽车的发展。





韩国“SOS LAB”公司已获得混合扫描LiDAR技术的专利。除了用于自动驾驶车辆的混合式LiDAR技术，公司还提供LiDAR产品，可用于多种工业领域，包括工厂自动化、自动机器人、无人机和安全系统，以检测近场障碍物。韩国“SOS LAB”公司的目标是成为世界上最杰出的LiDAR开发商之一。





韩国“SOS LAB”公司超越了领先的LiDAR公司前一代产品的极限，并提出了业界新的标准。我们期待着这家潜力巨大的公司能够拥有一个美好的未来。现在，韩国“SOS LAB”公司正朝着成为全球顶级LiDAR提供商的目标迈进。