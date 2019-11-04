RCEP区域全面经济伙伴关系

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11月4日，韩国等15个亚太国家就一项多边自由贸易协定达成了有意义的协议，该协定被称为“区域全面经济伙伴关系”。贸易谈判开始七年后，各国同意在2020年正式签署该协议。这份“区域全面经济伙伴关系”对韩国经济的未来发展将会产生怎样的影响呢？将为韩国经济带来哪些变化呢？今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同讨论亚太贸易协定的意义。





自由贸易协定可以在两个国家之间签署，叫做双边自由贸易协定，同时也可以多个国家签署，形成多边自由贸易协定。RCEP是亚洲最大的多边自由贸易协定，成员包括中国、印度和日本等人口经济大国。贸易协定涵盖一个庞大的经济集团，这个集团占世界人口的近一半，占世界GDP的三分之一。





RCEP是一个广泛的自由贸易协定，涵盖东盟的十个成员国和韩国、中国、日本、澳大利亚、新西兰和印度等国家。覆盖总人口36亿，占世界总人口的48％。根据国际货币基金组织的数据，2017年16个国家的经济总量为25万亿美元，占全球GDP的三分之一。更令人欣慰的是，RCEP各国的增长率高于美国和欧洲等发达经济体，其中一些国家的平均年龄还很小。因此，这个地区被称为国际贸易的新增长引擎。事实上，2012年起，各国就一直努力整合这个庞大的市场，而中国主导的贸易协定第一轮谈判始于2013年。经过多年的谈判，除印度外，已经有15个国家和地区在上周商定了贸易协定的基本条件。





现如今，贸易保护主义在世界范围内不断蔓延，一些国家进行了激烈的贸易战，特别是美国总统特朗普上任以来，掀起与中国的贸易战。结果，主张自由贸易的自由贸易协定被冲击得七零八落，而国际贸易却受到丛林法则的支配，强者强迫弱者降低关税并开放市场。在这样的背景下，RCEP的阶段性成果代表着自由贸易对保护主义的回击，这对全球经济而言是非常重要的一步。





从美中之间正在进行的贸易争端中可以看出，在全球贸易战线上，以美国特朗普政府为首的贸易保护主义的风向十分猛烈。特朗普执政以后，一直大力推动美国贸易保护政策，对现阶段全球贸易秩序形成了巨大的冲击。然而，最近全面互利的RCEP达成的协议表明，亚太地区各成员国主张支持自由贸易，希望通过这份自由贸易协定推动区域经济的融合发展，通过区域内各国的贸易交往，实现各国经济的可持续的稳定健康发展。特别是对于韩国来说，区域贸易协议有望改善韩国经济面临的困境，拉动对外贸易的同时缓解经济的不确定性，这种不确定性是在美中贸易冲突加剧之后产生的。





预计，这个多边自由贸易协定将通过大大增加其进出口目的地来帮助韩国扩大经济范围。在贸易方面，韩国的出口过于依赖中国和美国。因此，两个最大经济体之间的任何经济摩擦都会对韩国经济产生重大影响。但是，如果RCEP生效，韩国将能够向G2国家以外的印度、印度尼西亚、越南、菲律宾、新西兰和澳大利亚扩展其出口市场。当然，韩国也可以在没有RCEP的国家销售其商品，但是必须与每个国家进行贸易谈判。另一方面，通过RCEP韩国可以更轻松，更有效地向15个国家和地区进出口产品。





韩国经济研究所表示，RCEP的签署将使韩国GDP年平均增长1.1％，为消费者带来11亿美元的收益，从中长期来看，经常账户余额将增加287亿美元。韩国电气和电子产品以及汽车制造商将受益于较低的贸易壁垒，韩国相关主导产品将受惠于RCEP协定，增加对15个国家的出口。预计RCEP也将促进韩国服务业的发展，为韩国服务业的发展注入新的动力。然而，RCEP的签署也可能对某些韩国产业产生负面影响。





RCEP的许多成员国都是在农业产业中具有竞争优势的农业大国。例如，越南和泰国以稻米生产而闻名。人们担心，RCEP可能会对韩国相对缺乏竞争力的农业产业产生负面影响，而该产业很容易受到市场开放的影响。





根据韩国农村经济研究所的数据，2015年韩国向RCEP国家出口了价值31.5亿美元的农产品，而从该地区进口的农产品价值为66.8亿美元。在这种情况下，预计RCEP的签署将对种植大麦、红薯、白菜、圆葱和大蒜的韩国农民产生不利影响。另一个问题是印度目前拒绝上周各国初步达成的协议。印度对RCEP非常谨慎，因为担心低价的中国产品可能会大量流入该国。但是其他RCEP签署国计划继续与印度进行谈判，以促使印度明年签署该协议。从目前情况来看，该协议的最终达成似乎还有很长的路要走。





目前，协议还未完全达成。相反，韩国现在还有一些重要工作要做。韩国应该为关税调整做充分的准备，以最大程度地提高收益并最大程度地减少RCEP的潜在不利影响。韩国需要向其他成员充分说明其农业状况，并说服他们给予韩国宽限期，就像韩国在世界贸易组织谈判中长期保持其在农业领域发展中国家地位一样。此外，韩国还有必要就每个领域的具体条款进行谈判。





自RCEP讨论于2012年开始以来，与会各国举行了28轮正式谈判，16次部长级会议和3次首脑会议，以敲定多边自由贸易协定的细节。经过七年漫长的讨论，现在产生了有意义的成果。尽管如此，各国仍将做出更大的努力来提出完备的计划，并进行更细致的讨论，以最终实现亚太地区的共同繁荣发展。