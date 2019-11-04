韩外交部：从未同意不将日军慰安妇称为“性奴”

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国际社会通常将日军慰安妇称为“性奴”(sexual slavery)，这一点已经没有争论余地，但日本在2019年版《外交蓝皮书》中指出，不应将日军慰安妇称为“性奴”。日方主张，韩日2015年签署慰安妇问题协议时，韩方已同意不使用“性奴”一词。对此，韩国政府表示，当时韩方仅同意将韩方使用的正式名称定为“日军慰安妇受害者问题”。





“性奴”是国际社会的通用说法。日军慰安妇的自由被剥夺，遭到了榨取，被定义为“性奴”理所当然，日本却尽量避免使用“性奴”这一说法，道理很简单，日本政府在推卸责任，旨在强调慰安妇出于自愿，日军并未强征慰安妇。





首次将日军慰安妇定义为“性奴”的并非韩国人，而是日本人。日本律师托斯卡（音译）1992年在联合国首次使用“性奴”一词，后来获得了国际机构的认定，具有代表性的是1996年发布的联合国报告，报告由特别报告员库马拉斯瓦米拟定，因此又被称为库马拉斯瓦米报告。1994年，库马拉斯瓦米被任命为联合国人权委员会特别报告员，负责调查和分析全世界女性遭受暴力的原因和结果。库马拉斯瓦米在报告中指出，日军强制绑架殖民地和占领地的女性，有体系地推动相关政策。库马拉斯瓦米还前往南北韩和日本等地对慰安妇问题深入进行调查，他在报告中将日军慰安妇称为“性奴”，劝告日本政府承认事实并负起法律上的责任。“性奴”一说是国际社会的通用概念，即使日本不使用“性奴”一词，历史事实也不会因之而改变。