职业：演员

生日：1990年4月6日

出生地：首尔市

身高：170cm

学历：马德里康普顿斯大学新闻传播学

出道：广告电影《我与S4的故事》(2013)

其他中文译名：徐艺智

徐睿知以其甜美可人的外表而被三星手机相中，2013年成为旗下新款手机的广告模特，拍摄手机广告电影《我与S4的故事》，该微电影的导演为郑宇成。徐睿知凭借该广告片正式出道。

由于广告电影公开后备受关注，因此也让徐睿知获得了不少参演影视剧作品的机会。出道同一年便拍摄了首部电视剧《土豆星球2013QR3》，并在年底与EXO共同拍摄了校服广告。

主要作品：

·电视剧：

《武法律师》（2018）

《救救我》（2017）

《花郎》（2016-2017）

《武林学校》（2016）

《LAST》（2015）

《超级爸爸烈》（2015）

《夜巡人日志》（2014）

·电影：

《量子物理学》（2019）

《熄灯》（2019）

《另一条路》（2017）

《秘密》（2015）

《思悼》《2015》