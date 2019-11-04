第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
#明星档案 l 2019-11-13
职业：演员
生日：1990年4月6日
出生地：首尔市
身高：170cm
学历：马德里康普顿斯大学新闻传播学
出道：广告电影《我与S4的故事》(2013)
其他中文译名：徐艺智
徐睿知以其甜美可人的外表而被三星手机相中，2013年成为旗下新款手机的广告模特，拍摄手机广告电影《我与S4的故事》，该微电影的导演为郑宇成。徐睿知凭借该广告片正式出道。
由于广告电影公开后备受关注，因此也让徐睿知获得了不少参演影视剧作品的机会。出道同一年便拍摄了首部电视剧《土豆星球2013QR3》，并在年底与EXO共同拍摄了校服广告。
主要作品：
·电视剧：
《武法律师》（2018）
《救救我》（2017）
《花郎》（2016-2017）
《武林学校》（2016）
《LAST》（2015）
《超级爸爸烈》（2015）
《夜巡人日志》（2014）
·电影：
《量子物理学》（2019）
《熄灯》（2019）
《另一条路》（2017）
《秘密》（2015）
《思悼》《2015》
2019-11-04
2019-11-12
2019-11-11