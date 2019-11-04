千明宽的小说《下班》

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作家千明宽的《下班》发表于2014年，小说的故事背景不是现在，而是不久的未来。在未来，物价继续上涨，上班族和劳工失去了工作，很多人变成了贫民。









“你还年轻，有胳膊有腿的，为什么不找工作？”





失业率已超过90%，这种情况已经有10年了，

找职业简直是虚妄的梦想，就好像说死了以后去天堂一样。

可是调整官总是把责任推卸给失业者，

严厉的训斥他们。





“아직 나이도 젋고 사지도 멀쩡한데 왜 일을 못 구해?”





실업률이 구십 퍼센트를 넘어선 지 십년이 넘어

직업을 구하는 건 이제 죽어서 천국에 간다는 얘기만큼이나 허황된 꿈이 되었다.

그런데도 조정관들은 언제나 모든 책임이 실업자에게 있다는 듯

호되게 몰어붙이곤 했다.









父亲消失是在男人到了10岁的时候。母亲说父亲有了女人。以后，男人一家人过着难以想象的艰苦生活。





男人把数十年来藏在心中的疑问一股脑儿地说了出来。





“可是，为什么丢下了我们？”

“我丢下了你们？是谁说的？”

“母亲说的，说你有了女人，离我们而去。”

“儿子，那是误会，不管别人怎么说，你要了解我。”

“那么，为什么一次也没回来？你知道美淑死了吗？

没有医药费，未到医院医治就死了，你为什么一次都没跟我们联络？”

“对不起，

关于美淑死了这件事，我怎么说也没有用。

说我因为有女人而离开你们，那是误会。

事实上，我从未离家出走。”





“我没离开家....，而是我还没有下班。”





남자는 수 십년간 마음속에 품어왔던 의문을 아버지 앞에 꺼내놓았다.





“근데 왜 우리를 버리신 거예요?”

“내가 너희를 버렸다고? 누가 그런 소릴 하디?”

“엄마가요. 다른 여자가 생겨서 우릴 버리고 떠난 거라구요”

“얘야, 그건 오해란다. 다른 사람은 몰라도 넌 그걸 이해해야 돼“

“그럼 왜 한 번도 찾아오지 않았어요? 미숙이가 죽은 건 알고 계세요?

병원비도 없어서 치료도 한 번 못 받고 죽어갔는데 왜 한 번도 연락이 없었던 거예요?”

“미안하다.

미숙이에 대해선 입이 열개라도 할 말이 없지만

내가 여자 때문에 집을 나갔다는 건 정말 오해란다.

난 사실 집을 나간 적이 한 번도 없어”





“난 집을 나간 게 아니라..... 아직 퇴근을 못하고 있는거야”









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

“还没有下班”是说他仍然在工作，在进行长时间劳动。这是作家在讽刺韩国社会长时间劳动的情况。父亲那一代尚未下班，儿子这一代当然找不到工作，没有工作就没有饭吃，就连自己的孩子也养不活，将来很可能会出现这种极端的情况。作家是想借着父亲还没下班来说明社会这种不合理的情况。









作家千明宽 (1964.京畿道龙仁)

2003年发表小说《弗兰克与我》登上文坛

2015年获得第7届具常文学奖年轻作家奖