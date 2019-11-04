韩美联合司令强调韩日续签军情协定必要性

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美国开始积极出面解决韩日《军事情报保护协定》问题，韩美联合司令部司令艾布拉姆斯12日在接受国内外记者采访时强调韩日续签军情协定的必要性。美军参谋长联席会议主席马克•米利和美国国防部长埃斯珀在访韩前也表达了相同立场。此前，美国国务院高层人士在访韩时也曾对韩施压，认为应维持韩日军情协定。





比起韩日历史问题，美国更为重视安保问题，因而美国一再强调加强韩美日合作，即美国认为相较于韩日间的问题，为持续进行韩美日安保合作，必须维持军情协定。艾布拉姆斯在接受记者采访时也说明了这一点，他说，韩日军情协定为维护东北亚地区稳定与安保作出了巨大贡献，协定的基本原则是重视地区稳定和安保，而非历史问题。





有分析认为，美国似乎站在了日本的一边。韩美日安保合作在美国的全球战略中占据非常重要的地位，韩日军情协定则是重要的一环，因而美国认为维持韩日军情协定比解决韩日历史问题更为重要。正因如此，在韩国宣布终止协定时期，美国政府公开表达了忧虑，在协定即将期满的现在，美国开始对韩展开全面性施压。此前，美国助理国务卿斯蒂尔韦尔等国务院高层人士也纷纷主张韩日应续签协定。





有关终止韩日军情协定问题，相较与韩国进行对话，日本似乎更重视美国的立场。韩方的立场则是若日本撤回对韩出口限制，可考虑维持协定。韩国国内也有部分人士主张维持协定，认为有利于安保。