《漫话国乐》 上灵山 / 崔玉三流伽倻琴散调 / Happiness





说到韩国最具代表性的传统乐器，恐怕没有人不知道伽倻琴与玄琴。这两种都是古老的乐器，虽然现代人说不准这两种乐器的音色与奏法的差异，然而至少听说过“伽倻琴始于于勒，玄琴始于王山岳”一说，因此很多人以为伽倻琴的创制人是新罗人于勒。可实际上，于勒既不是新罗人，也不是伽倻琴的创制人。犹如伽倻琴的名称来自伽倻国的琴，伽倻琴最初是由伽倻国嘉悉王亲自创制的。





于勒本来是伽倻国的宫廷乐师，嘉悉王为了统一12个部落的人心，仿照中国的筝创制了12弦弹拨乐器-伽倻琴，于勒则奉命为乐器编写乐曲。后来随着新罗势力的扩张，伽倻国的命运犹如风中残烛般危在旦夕，于勒就带着伽倻琴流亡新罗，这也使得伽倻琴流传至今。





一千五百多年的时间过去了，后人已经无法知道最初伽倻琴的形制，可是韩国出土过几个新罗时期弹琴的土偶，从中可以推测初期伽倻琴的形制，发现当时的伽倻琴与现在的正乐伽倻琴形制极为相似。正乐伽倻琴有一个明显的特点，琴体的尾端有两个形似山羊双角的“羊耳头”装置，神奇的是新罗土偶的琴也有羊耳头，可见伽倻琴在长久的岁月中依然保留着当初的面貌。





伽倻琴的种类大体可分为正乐伽倻琴与散调伽倻琴，正乐伽倻琴作为伽倻琴的根本，又名法琴，而且用来弹奏风流音乐而又名风流伽倻琴。

{音乐1：《灵山会相》中“上灵山” / 正乐伽倻琴-金静子 }





日本“正仓院”是珍藏皇家宝物的仓库，这里保管着新罗时期传入日本的新罗琴（伽倻琴传入日本后，名为新罗琴）。新罗琴的形制也与正乐伽倻琴相近，只是琴体较小，独特的是琴体上系着绳子，推测绳子是系在肩上方便演奏的。





随着时代的发展，乐器的形制、演奏技法以及演奏的音乐都会发生大大小小的变化。朝鲜王朝后期，伽倻琴迎来了划时代的变化，散调伽倻琴问世了。散调伽倻琴除了用于散调音乐以外，还可以演奏民谣、伽倻琴弹唱等民间音乐。散调伽倻琴与之前的正乐伽倻琴相比，长度与宽度都变小，弦与弦的间隔缩短，这样便于演奏快节奏、富于变化的民间音乐。





当时与散调伽倻琴一起亮相的还有散调音乐。散调是一种器乐演奏形式，凭借独特的风格，素有“器乐之花”的美誉。在诸多传统乐器中，最先发展散调音乐的也是伽倻琴。关于散调伽倻琴与散调的亮相时期，很难说准谁先谁后，但无容置疑的是自亮相散调伽倻琴以来，国乐确实比之前更加丰富多样了。

{音乐2：《崔玉三流伽倻琴散调》中“惠茂里” /伽倻琴-咸洞庭月 }





伽倻琴自古以来深得众人的喜爱，因此也得到不断发展。为了演奏丰富多样的音乐，伽倻琴比起其他乐器更早进行改良与变身，结果不仅亮相以钢丝弦代替丝弦的铁伽倻琴，还出现了增加琴弦的13弦、15弦、17弦、21弦伽倻琴乃至25弦伽倻琴。25弦伽倻琴是经过改良的七声音阶伽倻琴，这是在长期的演变中，吸取其他乐器的优点，经过精心改进而成的。如今，25弦伽倻琴表演已经非常普遍。





25弦伽倻琴的特点在于比传统伽倻琴发出更多的音阶，音量又丰富，便于演奏现代国乐作品，如果好几台一起表演，几乎所有的音乐都可以演奏。不过，25弦伽倻琴也有改进之处。有的人指责演奏25弦伽倻琴时，经常用两手拨弦，很难展现出传统伽倻琴的揉弦、颤弦等独特的演奏技巧，与其说是伽倻琴，不如说是西方竖琴。有人还指出25弦伽倻琴采用尼龙弦或尼龙钢丝弦，这种琴弦发出的音色不像传统伽倻琴那么有深度，但是反过来想，音响的确变得清脆而亮丽。期待在不久的未来，弥补这些遗憾的新形制的伽倻琴粉墨登场，给人们带来更完美的听觉盛宴。

{音乐3：《Happiness》/25弦伽倻琴-李瑟琪（音）}