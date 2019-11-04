美国会研讨赋予2万多无国籍韩人公民权相关法案

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被收养到美国的韩人未能获得美国国籍的主要原因是收养人没有采取相关措施和法制上的不足。他们被领养到美国后，收养人未能为他们申请公民权，后来成为无国籍者，也有很多人经历了收养人离婚或被遗弃。





1955年至2016年，被美国人收养的韩人约有11万人，据推测其中未能取得美国国籍的人将近2万人。也有很多人是在这段时间以前被收养且未能取得美国国籍，如果包括这些人在内，未取得美国国籍的韩人最多将达5万人。因为没有公民权，他们在美国当地难以就业，犯下轻罪也有可能被驱逐出境。没有公民权即没有身份，和非法居留者地位相同。





无国籍韩人问题在韩国受到重视是因为克拉伯斯，克拉伯斯的韩国名字为申成革（音译）。1979年他3岁的时候被领养到美国，此后受到养父母的虐待和遗弃，度过了不幸的青少年时期。养父母未替他申请公民权，他没有美国国籍，后来因犯下轻罪，在40岁的时候，也就是在被领养到美国的37年后被驱逐回韩国。2017年，韩国电视人文纪录片节目介绍了他的情况后，引发了观众的强烈反响。





最近美国国会研讨赋予无国籍韩人公民权的相关法案就是为了解决被收养到美国的韩人的公民权问题。类似的法案2016年也曾提出，当时未能获得共和党议员的支持而作废。目前，众议院16名共和党议员已签名，法案很可能获得通过。位于美国的市民团体包括美洲韩人选民连带、霍尔特儿童福利协会和收养人权利运动13日成立了“促进收养人平等全国连带”，这些市民团体开始汇聚力量说服国会，竭力促使法案获通过。