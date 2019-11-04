如何解决处于停滞状态的金刚山旅游问题

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11月5日韩国政府向北韩发送通知，表示将派遣查看金刚山内韩方设施的检查团前往北韩。这是韩国政府10月28日首次向北韩发送通知后，时隔8天再次向北韩发送通知。对此，北韩至今保持沉默而使金刚山旅游问题面临重大危机。





北韩《劳动新闻》10月23日报道，金正恩委员长在对金刚山旅游区进行现场指导时表示，被搁置十多年的金刚山内韩方设施破旧不堪，看了就会生气，随即指示拆除金刚山内所有韩方设施，强烈批评这项依赖韩方的政策大错特错，并强调金刚山不再是南北韩经济合作事业的象征。但是金正恩委员长还表示，欢迎韩方同胞到金刚山来旅游。10月25日，北韩向韩国发来通知，提议以交换文件的方式讨论拆除金刚山内韩方设施问题。对此，10月28日韩国政府向北韩发送通知，提议北韩通过面对面的工作会谈讨论金刚山旅游问题。第二天，北韩向韩国发来通知，坚持以交换文件的方式讨论拆除金刚山内韩方设施的计划和日程。对此，韩国政府于11月5日通过南北共同联络事务所提议派遣由当局和项目开发商组成的联合检查团访问北韩，但是北韩至今对此保持沉默。11月10日，韩国总统府青瓦台表示有必要通过维修或重建陈旧的设施，为重启金刚山旅游进行准备。但是北韩对韩国政府的提议不理不睬，像似坚持通过文件交换的方式讨论拆除金刚山内韩方设施问题。





北韩在遭受国际社会严厉制裁的情况下强调自力更生，并对独自开发旅游景点表现出极大的信心。但是随着制裁的长期化，面临着诸多困难。为兴建酒店等设施需要相当数量的建筑材料，但是在目前的情况下难以供给所需材料，因此北韩不得不持续推迟时间。目前，北韩像似在观察韩国将采取何种立场，韩国政府认为有必要重启金刚山旅游项目，但是不得不考虑对北韩制裁问题，因此正在为重启金刚山旅游谋求可行方案。近几年来，北韩努力推进经济发展五年战略，并计划将元山葛麻海岸旅游区、马息领滑雪度假区和金刚山旅游区连贯起来，以打造世界级的休闲旅游集群。





今年1月1日，北韩国务委员会委员长金正恩在新年贺词中提及有意重启金刚山旅游，但是2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈无果而终后，南北韩未能讨论金刚山旅游重启问题。因此，金正恩委员长作为向韩国施加压力的一种强硬手段，指示拆除金刚山内韩方设施。此外，在美北无核化协商处于停滞状态，且难以同韩国进行经济合作的情况下，北韩试图通过不包含在联合国经济制裁范围内的旅游事业，谋求自力更生之路。北韩以自身力量兴建或修建旅游设施不是完全不可能的事情。但是遭受联合国等国际社会严厉制裁的北韩不知何时能建成正在建造的旅游设施，即使北韩独自建成这些旅游设施，也未必能吸引众多外国游客。以金刚山为例，除了韩国人以外，不知会有多少外国人前往旅游观光。因此，北韩必须为吸引外国游客作出不懈努力。对韩国人来说，金刚山是韩民族的圣山，也是一生想去一次的名山，但是对外国人来说并非如此。最近，北韩虽然大肆宣传要以自身的力量独自进行金刚山开发，但是从现实的角度来看，将难以排除韩国。如果北韩单方面排除已投资数千亿韩元的现代峨山公司，将会使外国人对北韩旅游产生负面情绪，这将难以招引外国资金和游客。但是北韩认识到元山葛麻海岸旅游区、三池渊郡旅游区、阳德郡温泉旅游区等旅游产业的价值和重要性，并集中投入资源和财源。不论如何，梦想成为旅游大国的北韩或许也有可能拆除金刚山内的韩方设施，因此韩国作为其解决方案提出了“个别旅游”这一方案。我们有必要通过个别旅游谋求出路。前不久，韩国江原道道知事崔文洵访问美国，向美国副总统彭斯转达希望允许元山葛麻旅游的信函，但是允许个别旅游与否一事存在诸多问题。最大的问题是对北韩制裁，因此韩国必须与美国举行工作会谈，并取得美方同意。此外，还要就时机和规模进行磋商。更重要的是，如果南北韩不就此问题进行政府间协商，将难以付诸实现。





金刚山旅游与联合国对北韩制裁不相抵触，问题是为兴建或修建陈旧的设施，必须将重型装备运入北韩，且大量的现金会通过团体旅游流入北韩。但是进行个别旅游不必向北韩一次性支付巨额现金，只要在现场支付些许费用即可。但是个别旅游多少也要向北韩支付现金，因此必须与美国就此进行磋商。在此情况下，11月17日韩国统一部长官金炼铁将在就职后首次出访美国，金炼铁长官此行格外引人关注。金炼铁长官在访美期间必须转达目前韩国政府的立场，并为争取美国政府的谅解作出最大努力。金刚山旅游问题必须通过韩美合作才能得到解决。因此，金炼铁长官有必要向美方说明金刚山对韩国人和韩民族具有哪些特别的意义。此外，金刚山不仅是旅游景点，也是南北韩离散家属会面的地方。因此，只要说明得当，美国政府有可能在人道主义层面予以同意。





目前，韩国政府为了与北韩讨论金刚山旅游重启问题作着多方面的努力。因此，我们期待美国能理解韩国政府的立场，并希望北韩尽快同意举行工作会谈，为解决金刚山旅游问题铺平道路。