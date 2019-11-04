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优酷网上的北韩街头小吃视频引发了人们的关心和热议。由过去驻北韩外交官上传至优酷的该视频记录了北韩士兵在街头小摊买紫菜包饭和煎饼吃的景象。北韩是高度封闭的国家，因此展现北韩民众日常生活景象的该视频浏览量已超过1700万次。那么，北韩有哪些街头小吃呢？





北韩有很多街头小吃。平壤有很多，地方也有很多。最具代表性的是人造肉饭。人造肉顾名思义是人造的肉，做法是将大豆榨干油脂后，再以剩余的豆渣压制成片状，吃起来口感像肉。人造肉饭是在人造肉里塞入米饭后，抹上辣椒酱或其他酱料吃的北韩特色小吃。听说，吃一口人造肉饭能缓解精神压力，其香味还能将离家出走的媳妇引回家。豆腐饭也是北韩著名的特色小吃。与韩国的油豆腐饭不同，北韩的豆腐饭是将豆腐切成片状，用油煎炸后塞入米饭，再抹上辣椒酱等酱料吃的美食小吃。此外，在平壤街头上卖的烤栗子、烤番薯也很好吃。过去，北韩居民在爬山或远行的时候大都包紫菜包饭，但是现在在街头上也卖紫菜包饭和豆沙煎饼、蔬菜煎饼等多种煎饼，还有炸丸子、麻花等多种多样的街头小吃。





进入晚秋时节，在韩国的街头巷尾不难见到卖鲫鱼饼、鱼糕、糖烧饼、辣米糕等的街头小摊。北韩也是如此。但是北韩的街头小摊大都卖人造肉饭、豆腐饭、土豆糕、血肠、紫菜包饭等小吃，且北韩的街头小摊通常集聚在居民生活区、市场、车站等人流密集的地方。以平壤为例，从平壤火车站到高丽酒店的街道上已形成小吃街。北韩的街头小摊是从上世纪90年代末开始出现的。上世纪90年代中期“苦难行军”开始后到1997年期间，很多人被活活地饿死。之后，北韩各地形成集市，市场商人和来买东西的北韩居民需要解决饮食问题，因此街头小吃就应运而生。起先，商人和顾客都自带盒饭到市场来吃，但是夏天包来的饭菜容易腐烂变质，冬天则会冻成一团。因此，人们开始光顾街头小摊买些小吃果腹。过去，北韩居民靠国家配给解决衣食住问题，但是前苏联解体后，经济面临困难，且自然灾害连年发生，因此北韩从上世纪90年代中期开始了所谓的“苦难行军”。由于经济陷入严重衰退且粮食供给基本中断，北韩居民不得不自谋生路，从而形成买卖东西的市场，街头小吃也随之应运而生。其中，人造肉饭和豆腐饭是在“苦难行军”时期能让北韩居民以低廉的价格填饱肚子的小吃美食。如此这般，初期的街头小吃是能让挨饿的北韩居民充饥果腹的食品，也是小吃摊贩挣钱的重要手段。但是随着时间的推移和小吃风气的盛行，目前的街头小摊大部分由国家机关统筹管理。北韩的路边摊有个人经营的，也有用国家机关的名义经营的。以平壤市等北韩各大城市为例，中区站前的路边上排列着中区站人民委员会下属路边摊。此外，便民服务管理所、百货公司、酒店等单位和个人也能在路边摆摊。总之，只要在人民委员会登记在案，并以税金的形式每月在销售额中缴纳一定比例的金额，可在任何地方摆设摊位。正如韩国的街头小摊必须在所在地区区政府登记后才能营业般，北韩的街头小摊也要在所在地区人民委员会登记后才能营业。个人小贩大都以手推车摆摊，且不缴纳税金。但是最近有关当局开始征收些许摊位费，并将这些个人小摊编入综合市场摊位。特别值得一提的是，北韩街头小吃的种类变得丰富多彩，且别有风味，各具特色。





北韩居民从2010年开始强调文明，国家也倡导文明生活。在此情况下，北韩居民产生品尝其他国家美食的意愿，意大利餐馆等西餐厅和披萨店也就应运而生，有些街头小摊推出类似于披萨的小吃，且反应特别好。据说，西方人也很爱吃。平壤光复大街有家专门卖意大利菜的餐馆。在该餐馆2008年开业当时，披萨是北韩富有阶层享用的高级料理，但是现在北韩开发出茼蒿披萨、泡菜披萨等符合北韩居民口味的披萨，且在街头上也能品尝的到。此外，还有卖西式三明治的街头小摊，在与中国接壤的边境地区还卖羊肉串等中国小吃。那么，北韩街头小吃的价格如何？街头小吃对北韩居民具有何等意义呢？街头小摊的紫菜包饭一卷卖1000至1500北韩圆，售价按粗细不等。人造肉饭和豆腐饭卖500至700北韩圆，售价按长短不等。北韩圆兑韩元的汇率为7比1，即7北韩圆兑换1韩元。500北韩圆不到72韩元，700北韩圆仅为100韩元。也就是说，只要100韩元就能买人造肉饭和豆腐饭吃。此外，北韩居民认为与其独自一个人在家里吃饭，不如到街头小摊跟很多人一起吃。虽然跟陌生人坐着或站着一起吃，但能感受到生活情趣，并在闲谈中获取不少信息，因此街头小吃对北韩居民来说具有与众不同的意义。





如此这般，街头小吃能让经济状况欠佳的北韩居民都能以低廉的价格充饥果腹，并从中找寻生活情趣，抚慰哀伤的心灵。在此，我们期待南北韩人民能在不久的将来一起品尝对方的街头美食，从而分享舌尖上的快乐，增进民族间的情谊。