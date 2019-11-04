构筑韩中共同的未来-延世大学察哈尔中心

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张忠义(延世-察哈尔中心执行主任)





韩中两国自古就是不可分割的亲密邻国。但是不同的历史不同的文化也给双方带来了很多不同点。深入研究这些差异，为树立两国外交政策提供理论根据便成为两国学界不可推卸的历史使命。时逢延世大学察哈尔中心成立，本期节目有请察哈尔学会高级研究员、延世-察哈尔中心执行主任张忠义为我们介绍一下相关情况。









南：张先生，您好！ 请你自我介绍一下吧吗？

张：大家好，我叫张忠义。长期以来一直从事韩中关系和半岛研究，目前任察哈尔学会半岛和平中心主任、高级研究员，以及察哈尔学会驻韩机构的负责人。

南：察哈尔学会是一个怎样的学会, 成立的背景和宗旨是什么？

张：察哈尔学会是中国的一个非官方外交与国际关系智库，成立于2009年，创始会长为中国全国政协外事委员会副主任韩方明先生，目前在北京、上海、拉萨、香港、韩国首尔都设有办公室。察哈尔学会专注于公共外交、国际关系以及和平学研究，特别注重韩半岛事务、宗教外交、人权外交等领域的研究。目前，察哈尔学会的活动主要以公共外交和国际关系为核心，以国家大战略为最终形态展开研究。团队不仅有前外交官和政要、还包括部分海内外国际关系学者和高级研究员等等。









南：为什么起名叫“察哈尔学会”呢？

张：察哈尔学会注册登记地址是中国河北省尚义县，那个地方古时候就叫察哈尔，那里也是察哈尔学会会长韩方明先生的故乡。所以最初命名为察哈尔学会。我们希望学会从察哈尔出发，走出中国，能够对中国和韩半岛乃至对全世界的和平与发展做出贡献。

南：延世-察哈尔中心运营方式是怎样的呢？比如资金和人员调动的方式等等

张：既然是双方合作成立的机构，运营肯定也是双方共同出力。目前基本上是延世大学提供在首尔的办公地点，日常运营费用由察哈尔学会承担，人员也将由中国和韩国两国的研究人员共同参与。









南：今后的主要工作是什么呢？期待实现什么样的目标呢？

张：中韩两国虽然有着很多的共同之处，但是也有着很多的不同，今后我们主要将针对中国和韩半岛的关系，韩半岛地缘政治、南北关系，通过两国学者展开实地研究，给公众和政府提供有价值的、具有前瞻性的公共产品，希望能够在政府制定外交等方面的政策时，提供有效的参考和建议，为双方的友好乃至东北亚的和平和发展做出贡献。 （图片来自嘉宾）