现代产业开发联合体获韩亚航空优先竞购权

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由HDC现代产业开发和未来资产大宇组成的联合体获得了韩国第二大航空公司韩亚航空的优先竞购权。出售韩亚航空的锦湖产业表示，今后将与优先竞购权获得者就主要签约条件等进行磋商，并计划在年内签署股份交易协议。





本月7日结束的韩亚航空收购竞标中，共有三组参与了投标，除了现代产业开发和未来资产大宇联合体外，还有济州航空和Stonebridge Capital联合体、KCGI和Banker Street联合体。现代产业开发联合体的投标价格约为2.4万亿-2.5万亿韩元，较其他两个联合体开出的1.5万亿-1.7万亿韩元的价格更具优势。





这次交易将以同时收购旧股和新股的方式进行，旧股为锦湖产业持有的31%的韩亚航空股份，新股为韩亚航空发行的普通股。随着现代产业开发联合体获得优先竞购权，双方将随即着手展开正式谈判。锦湖方面表示，由于需要在国内外完成业务合并申报，收购最终结束还需要相当长的一段时间。





韩亚航空创立于1988年2月，经过持续的发展，目前已经成长为一家大型航空公司，保有86架飞机，在21个国家、63个城市运营有74条国际航线。韩亚航空去年的销售额为7.1834万亿韩元，同比增长8.9%，是创立以来的最高水平，但营业利润仅为282亿韩元，同比下滑88.5%，本期净亏损1959亿韩元。此前，韩亚航空大致上保持盈利，但由于过度举债等问题，导致财务结构恶化，引发了危机。截至今年二季度，韩亚航空负债达到了9.5989万亿韩元，负债率逼近660%。进入今年，韩亚航空危机持续，尽管锦湖韩亚集团向债权人团体提交了自救计划，但遭到了拒绝。随后锦湖交出了包括韩亚航空出售方案在内的修改计划，债权人团体投入了1.7万亿韩元的资金，推进出售。





现代产业开发联合体开出的新股收购价格超过了2万亿韩元。若这笔资金到位，韩亚航空的资本将由目前的1.4万亿韩元增至3万亿韩元以上，负债率将跌至277%，将可为成为优良企业奠定基础。分析还指出，韩亚航空的公司债券信用等级也将上升，融资将更为顺畅，形成良性循环。若现代产业开发联合体成功收购韩亚航空，HDC集团的资产规模排名将从目前的第33位一跃升至第17位，并成为业务遍及建筑、流通、休闲、物流等领域的大型综合集团。另外，韩亚航空还有望和集团下属免税店、酒店等业务形成叠加效应。不过由于航空业存在廉价航空竞争加剧、航空需求疲软等负面因素，证券业界也有看法认为，这次收购反而将扩大集团经营的不确定性，从而使集团陷入“胜利者的诅咒”。