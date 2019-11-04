慰安妇受害者诉日本政府索赔案开庭

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13日，日军慰安妇受害者要求日本政府赔偿一案开庭审理，距离原告提起诉讼时隔3年。





2016年12月，慰安妇受害者及遗属等20人针对日本政府提起了诉讼，但由于日本政府拒绝接受诉讼文书，该案一直未能开庭。受害者要求日本政府赔偿每人2亿韩元。日本政府依据《海牙公约》，多次退还了韩国法院行政处发送的诉讼文书。韩日两国都加入了《海牙公约》，该公约规定，在断定本国主权或者安保将受到侵害的情况下，可拒绝文书的递送。为此，韩国法院进行了公告送达的程序。公告送达是指，在受送达人地址不明或者不接受文书、不配合审理的情况下，法院在公告栏或官报等处公开文书，即可视为送达，可开庭审理。诉讼文书从今年5月9日0时起公开，已可被视为送达，由此案件才得以开庭审理。审判庭将对慰安妇受害者的主张进行法理探讨后作出判决。





法律界预测，审判庭有可能围绕“主权豁免”原则展开审理。主权豁免原则是指，不得对主权国家适用其他国家的国内法、追究民事和刑事责任。而受害者认为，日本政府的违法行为在韩国领土上发生，且违法程度严重，不应适用主权豁免原则。国际特赦组织韩国分部已于12日向审判庭提交了支持原告主张的法律意见书。意见书中指出，根据《国际法》，不得以主权豁免、请求权协定、时效等程序上的理由来限制受害人在韩国法院向日本政府提出赔偿要求的权利。





除了这起案件，目前法院有另一起慰安妇受害者针对日本政府提起的诉讼被保留。2013年8月，12名慰安妇受害者要求日本政府赔偿每人1亿韩元，并申请了法院调解，但由于日本政府不回应调解，2016年1月，该案正式转为诉讼，目前尚未开庭。日前开庭的这起案件的审理结果预计将成为对相关案件进行法律判断的标准。





另外，近期日本通过外交蓝皮书指出将日军慰安妇称为“性奴”的说法不符合事实，并称韩国政府也同意这一点，引发了争议。日本的这一说法否认了日本强制征用慰安妇、日军有组织地介入这一过程的事实，也违背了此前日本政府曾经承认的事实。这一说法也包含了日本将不接受上述案件的审理及其结果的含义。