文在寅总统任期进入后半期

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文在寅总统的任期于本月9日过半，正式进入下一个两年半任期。





青瓦台和执政党评价称，前一个两年半奠定了改革的基石，为达成建立“正义的国家”这一目标所需的变化已经发生。但第一大在野党自由韩国党则提出了强烈批评，称文在寅交出了一张不合格成绩单。





文在寅政府在前总统朴槿惠被弹劾后上台，提出了消除积弊、打造理想国家等价值观。文在寅政府与前任政府表现最为不同的领域是对北政策。现任政府在执政初期就开始推进南北韩首脑会谈，将一触即发的核危机局面扭转为对话氛围。这其中，平昌冬奥会成为了重要契机。此后，南北韩首脑会谈、美北首脑会谈先后举行。虽然目前核问题因河内美北首脑会谈破裂而暂时遭遇困难，但对话氛围还是得到了保留。





在经济领域，最低时薪大幅上调，每周最长52小时工作制得到了实施。这些政策依据收入带动增长的革新经济增长理论制定，果断大胆，改变了国民的生活模式。





此外，政府还持续努力消除存在于社会各领域的不正当行为。朴槿惠、李明博两名前总统受到了法律的制裁，人事调整和制度改善在社会各领域实现。





朝野对文在寅前一个两年半任期的评价形成了鲜明对比。执政党共同民主党首席发言人洪翼杓发表评论，评价文在寅政府的前半期是“全力以赴建设理想的国家、正义的大韩民国的宝贵时间”。评论还指出，文在寅政府铺设了和平之路，以符合第四次工业革命时代需要的革新和公平精神改善了经济质量，推进了检察改革等，为打造公平、正义的社会不遗余力。评论表示，就在几年前，这些变化还都是无法想象的。





与此相反的是，自由韩国党首席发言人金明渊批评称，文在寅政府的前半期是“无能、无责任感、无对策的三无政府的时间”，并表示在过去的两年六个月间，大韩民国陷入了混乱、危机、分裂和不安之中。他还指出，外交、安保和经济全面沦陷，最严重的是正义、公平彻底崩塌。





文在寅政府执政后半期的前景并不乐观。尽管政府在前半期持续努力，但是很多重点政策仍旧遭遇难关。政府倾注了最多心血的韩半岛和平机制因美北对话的胶着状态陷入了困局，北韩还不断悍然发表无视文在寅总统的露骨言论。另外，出口受到全球经济下行的打击而持续低迷，不少预测认为今年的经济增长率有可能跌破2%。尽管政府着力于创造工作岗位，但结果却不尽如人意。收入带动增长的政策方向也因多种副作用而停滞不前。最大的痛点在于受到前法务部长官曹国事件的影响，公正社会的价值正在动摇，国内舆论分裂、矛盾激化。





对此，有分析认为，与保守派在野党的合作、缝合舆论、提振体感经济、改革检察组织等权力机关将是文在寅总统执政后半期的重要课题。在这种情况下，文在寅再度阐明了将站在改善经济、推动检察改革、改善南北韩关系和美北关系最前沿，积极谋求变化的立场。部分预测认为，韩半岛局势、缝合因曹国事件而分裂的舆论、提振体感经济、改革检察组织等权力机关、改革与公平性政策的渗透程度将成为决定文在寅政府后半期治国理政成败的因素。