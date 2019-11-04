美北正以停止韩美联合空中演习为媒介谋求对话

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在北韩对韩美联合空中演习提出抗议后，美国暗示调整演习的可能性，对此北韩作出积极回应，为对话营造气氛。





美北10月5日在瑞典斯德哥尔摩举行的工作协商破裂后，双方一直展开口舌之争，但在经历“韩美宣布举行联合空中演习→北韩提出抗议→美国暗示调整演习的可能性→北韩作出积极回应”这一过程后，为对话营造了气氛。在北韩单方面将对话时限定于今年年底的情况下，双方正为对话寻找突破口。





此前，韩美双方宣布将举行取代大规模联合空中演习“警戒王牌”（Vigilant ACE）的联合空中演习。北韩不满所有韩美联演，其中尤其对空中演习表现敏感。继北韩外务省巡回大使权正根提出抗议后，北韩国务委员会发言人也发表谈话提出强烈抗议。金正恩的职称为国务委员长，国务委员会是北韩最高领导部，因此可以说这是北韩强度最高的正式回应。





在北韩国务委员会发表谈话后，美国国防部长埃斯珀暗示可调整韩美联合空中演习。埃斯珀表示，将根据外交需求，调整演习态势。这被解释为美方展现出部分响应北韩要求的态度，以重启对话。但埃斯珀的上述发言与美国国防部此前的立场截然不同。本月6日，美国国防部发言人伊斯特本在谈到北韩的抗议时表示，美国不会基于北韩的愤怒展开演习或调整演习规模。但最终美国决定作出部分让步，回应了北韩国务委员会谈话。对此，北韩以亚太和平委员会委员长金英哲名义发表谈话回应美国防长发言。可以说，美北正以此来间接进行对话。