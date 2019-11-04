MAMAMOO发行全新正规专辑《reality in BLACK》

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女团MAMAMOO本月14日发行第二张正规专辑《reality in BLACK》，开启新一轮回归活动。

专辑名称中的“BLACK”实则是“Bless Life And Carry Knowledge（祝福声明，承载知识）”的首字母缩写。MAMAMOO希望通过整张专辑收录的作品，向所有形式的生活传递祝福。

MAMAMOO在此次回归以“平行宇宙”作为concept，4位成员将全面展现各自特有的魅力，同时又通过音乐将4人特色整合。新专辑曲风多样，包括舞曲、嘻哈、雷鬼、朋克、抒情慢歌等，MAMAMOO以扎实的音乐演唱及表演实力，为歌迷呈现出了独一无二的“MAMAMOO式音乐”。

新专辑主打歌《HIP》重新定义了“潮流”，歌曲希望告诉人们，他人的标准并非真正的潮流，只有真正爱自己、欣赏自己，才会成就真正的“潮”。而为了展现MAMAMOO最潮最酷的表演，特别邀请知名编舞Lia Kim为主打歌设计舞蹈，成为新专辑的又一亮点。

MAMAMOO在不久前结束的女团竞演节目《Queendom》中，凭借《Destiny》一曲，为观众呈现出充满girl crush魅力的舞台表演，并最终成为冠军。此曲也被收录在新专辑《reality in BLACK》中。