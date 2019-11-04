MONSTA X进入Billboard旗下两榜TOP10

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MONSTA X新专辑在美国Billboard旗下多个榜单中取得了亮眼成绩。

Billboard方面日前在官方网站更新消息称：“MONSTA X凭借专辑《‘FOLLOW'：FIND YOU》及收录歌曲成功进入世界专辑及世界数字歌曲销量榜前10位。”

根据Billboard方面的榜单数据显示，MONSTA X新专辑《‘FOLLOW'：FIND YOU》分别在世界专辑销量榜和Heatseekers专辑榜中排名第10位和第15位，专辑主打歌《FOLLOW》在世界数字歌曲销量榜中排名第5位。

MONSTA X此次已是第9次进入世界专辑销量榜的前10名。尤其值得一提的是，能够进入韩流歌手很少出现的Heatseekers专辑榜，显示出MONSTA X音乐受众之广。此外，主打歌《FOLLOW》也成为MONSTA X第5首进入世界数字歌曲销量榜前5名的作品。

就此，Billboard韩流专栏作家杰夫·本杰明也在个人社交网络账号中特别介绍了MONSTA X此次新歌亮眼的成绩，向全球更多歌迷推荐了新专辑的音乐。