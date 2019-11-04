BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》MV点击量破10亿 创韩团纪录





BLACKPINK成为首个MV点击量突破10亿次的韩国歌手组合。

BLACKPINK歌曲《DDU-DU DDU-DU》在本月11日晚7点40分，在视频平台YouTube中的点击量达到10亿次。距离去年6月15日MV上线仅515天。

《DDU-DU DDU-DU》MV的点击量突破2亿之时，成为用时最短突破2亿观看次数的K-POP组合，此后便一直保持并不断刷新纪录。MV上线仅33天达2亿、68天达3亿、112天达4亿……直至不久前突破10亿次，人气惊人。由此，BLACKPINK不仅是MV最快达到10亿点击量的K-POP组合，也是拥有最多MV点击量的K-POP组合。

BLACKPINK一直有着“YouTube Queen”的称号，出道至今发布的所有7支MV点击量均已破亿。成员Jenny的个人作品《SOLO》的点击量也有3.8亿次之多。官方YouTube已拥有3120万订阅者。

另外，BLACKPINK 4月2日发行EP《Kill This Love》后，在全球23个城市举行了32场演唱会，同时还将从下月开始直至明年2月，在日本“巨蛋”巡演。