ⓒ Getty Images Bank

或许很多人不知道，生活中有8大最伤骨的动作，而且这些动作可能我们一天会做很多次，一起来了解下，而且现在改还不晚哦！

习惯一、长时间蹲厕所、蹲着干活。很多人都有一种“厕所情结”，看看书、玩玩手机，享受一个人独处的时光，不知不觉脚就蹲麻了。先不说这样做容易得痔疮和便秘，对老人的关节而言也是一个很大的负担。研究表明，平躺时膝盖的负重几乎是零，站起来和平地走路时负重是体重的1～2倍，跑步是4倍，而蹲和跪是8倍。所以，如厕时间最好控制在5分钟以内，尽量不要看书、玩手机等。干活时，比如蹲着洗衣服、择菜、擦地等，搬一个小凳子坐着比蹲着好太多。老人和肥胖人群尽量不要深蹲或减少深蹲时间。要下蹲时也要扶着桌子或椅子，减少膝关节压力。

习惯二“北京瘫”。“北京瘫”确实很舒服，可这对骨头来说却很煎熬。长时间半卧位，可能导致肌肉劳损、脊柱侧弯，甚至诱发腰痛、颈椎病和腰椎间盘突出。平时我们应端正坐姿：双眼目视前方，后背挺直，下背部靠在椅背上。也可在靠背下方放个小靠枕，让下背部保持一种自然的C字型曲线。 膝盖位置稍低于臀部，让大腿与地面平行呈一条直线。如果两脚够不到地面，可以放个鞋盒或几本书垫在脚下，使踝关节自然呈直角。

习惯三、长期爬山、爬楼梯锻炼。简而言之，膝关节承受重量越多，关节软骨磨损的几率也越大。

习惯四、跷二郎腿。这个姿势也许能让你一时舒爽，但却对我们的髋部、腰部埋下了“健康炸弹”。跷二郎腿时，我们整个身子是偏斜的，身体的重量会压在骨盆的一侧，久而久之，让骨盆变成不对称的状态，易酸疼。还可能出现肌肉劳损。腰椎与胸椎压力分布不均，引起脊柱变形，诱发腰椎间盘突出。应保持正确坐姿，膝盖位置稍低于臀部，让大腿与地面平行呈一条直线。最好并拢双腿，少跷二郎腿。如果一时改不了，每次跷腿别超过10分钟。

习惯五、趴着午睡。许多学生党、上班族习惯中午趴在桌子上午睡。但这时脖子是扭转的，脊柱关节处在一个扭曲位置，可能会导致颈椎问题。有背痛或颈痛的人，尤其不能趴着睡，会加重病情。午休最好平躺，如果条件实在不允许，可以坐在椅子上，脖子上垫个U型枕，这样能够避免过度倾斜而导致的颈椎不适。

习惯六、久坐。长时间坐在椅子上，会对身体健康产生多种伤害。轻则损伤骨骼和脊椎，重则影响血液循环。缺乏运动会导致脊椎灵活性受损，更容易受伤。人体处于坐姿时，腰椎间盘所承受的压力显著增加，长此以往即可导致腰椎间盘突出症。久坐不动的人容易肥胖，而肥胖将会带来“三高“等诸多疾病风险。每30分钟就起身一次，去接杯水也好。坐时保持正确的姿势：背部挺直，肩膀自然下垂，在使用键盘鼠标时，手、手腕、前臂最好呈一条直线，肘部弯曲呈直角，置于身体两侧。

习惯七、直膝提重物。弯下膝盖，身体前倾地提重物时，不能有效发挥髋、膝关节周围肌肉的力量，腰背筋膜、肌肉、韧带往往因为负担过重而受伤，也对腰椎不利。这种瞬间暴力往往很大，腰承受不了就会导致我们腰“闪住”。对于腰已经有问题的人来说，提重物时，应屈膝下蹲，让脊柱保持垂直状态，用腿部肌肉力量支撑身体缓慢站起来，避免突然用力。

习惯八、长时间低头玩手机。越来越多的人成为“低头族”。长期低头不动，没几年，肩颈肌肉酸痛、腰酸背痛、颈椎病等症状就会找上门来。玩手机时保持相对好的姿势来规避风险。最好保持手机与视线齐平或稍低，头部保持直立，不要含胸驼背。





（文中窍门来自刘畅听友）