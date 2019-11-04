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韩国于去年7月1日迎来了“每周最长52小时工作制”（以下简称周52小时工作制），经过9个月的过渡期，自今年4月1日起正式实施。周52小时工作制根据新修订的《劳动基准法》，规定包括加班时间12小时在内，员工每周劳动时间不得超过52小时。该制度的首批适用对象是员工人数在300人以上的3600多家企业与公共机构。如果企业违反规定，虽然不会立即受到处罚，政府将给予最长4个月的纠正期，但如果情况依然没有得到改善，将判处企业负责人2年以下有期徒刑或2000万韩元以下罚金。





此前的《劳动基准法》将劳动者一周最长工作时间定为68小时，而且加班可说是家常便饭，因此上班族很难事业家庭两不误。





韩国实行周52小时工作制已经7个月有余，虽然该制度在韩国扎下根来还需要一段时间，其效果也有待观察，但从上班族的近况来看，该制度还是给上班族的生活带来了积极的影响，比如流通公司员工金某有一个周岁大的女儿，在实施周52小时工作制之前，他每天最早也是晚上8点以后才能下班，育儿的重担都压在太太身上，现在则大不相同了，他每天都可以早回家给孩子洗澡、帮忙洗碗等，这样不仅太太喜欢，他自己也感觉生活质量有了提高。单身汉申某是建筑公司的员工，实施该制度之前，他几乎每天大部分时间都在工地上度过，晚上还得回到办公室整理文件，回家经常是晚上10点多。如今，像他这样工作时间不好固定的员工都选择了弹性工作制，就是根据实际工作情况调整工作时间，这样就有时间去健身房锻炼了。虽然人们对周52小时工作制依然是期待与顾虑并存，但从这7个多月的情况来看，至少对于大企业的员工来说，可以说是一项实打实的大福利。