韩日防长会谈重申军情协定原则性立场 未能缩小分歧

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韩国国防部长官郑景斗与日本防卫相河野太郎17日上午在泰国曼谷会晤。继韩国政府决定终止《韩日军事情报保护协定》以来，双方防长首次面对面座谈。郑景斗称，双方就军情协定问题的原则性立场交换了意见。





郑景斗在发言中表示，两国外交领域的待议事项比国防领域更多、更重要，呼吁日方为通过外交渠道妥善解决问题作出努力。韩国国防部在会后发布的报道资料中也表明了同样立场，即韩日军情协定的终止是因日本以安保问题为由对韩采取出口管制，只有日方转变态度，才有可能续签军情协定。河野太郎在会谈中再次重申希望保持协定的立场。日方声称，对韩出口管制是出于国家安全原因考虑，并非对韩国大法院判决结果进行报复。韩日军情协定和出口管制是两码事，应继续维持协定。韩方则认为，日本将出口管制与国家安全问题挂钩毫无根据。如果由于安保问题而采取限制出口措施，韩日军情协定也无法继续维持。在安保问题缺乏互信的情况下，共享军事情报便是无稽之谈。因此，若日本先行撤销出口管制，韩国会重新考虑是否终止协定。





日本NHK称，虽然韩日在军情协定问题上的态度仍处于“平行线”，但双方就韩日及韩美日三国合作的重要性达成一致，双方国防当局保持沟通的现状也得到了确认。





韩美日防长会在韩日防长会谈后举行。据悉，会谈中虽未直接提及韩日军情协定，但美国防长埃斯珀强调了共享军事情报的重要性。自韩国决定终止韩日军情协定以来，美方一直表示协定具有重要的韩美同盟象征意义和战略价值，并不断对韩大力施压。随着军情协定终止日期临近，压力也不断加大。但此前文在寅在会见埃斯珀时重申，很难与以无法在国家安全问题上信任韩国为由限制出口的日本互换军事情报。