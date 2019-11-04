打造私人“家庭影院”——韩国“KMS Partner”公司

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韩国创新科技企业通过他们的新想法新点子来改变全球经济。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“KMS Partner”公司，这是一家微型光束投影仪制造商，人们可以通过一个迷你投影仪将图片或视频投影到屏幕或墙壁上。我们邀请到了公司首席执行官金钟大（音译：김종대）先生，与他共同聊一聊他们的公司。





在成立自己的公司之前，金钟大先生是一名上班族，负责会计和财务方面的工作。当看着他的同事在经济危机时期纷纷离开公司时，他发现自己也希望能够创业，开启自己的事业，能够让员工愿意一辈子留在公司里,因此他决定开始创办自己的公司。正如金钟大先生刚刚解释的那样，韩国“KMS Partner”公司的名称包含他希望公司及其员工像他的女儿一样健康成长的良好愿望。实际上，他是在与孩子一起玩耍时冒出了这样一个新的创业想法。





越来越多的人选择在家里吃饭，吃饭过后还会一起在家里休闲娱乐和休息。正是因为这种趋势，人们希望可以在家中使用和享用更多新的商品。微型光束投影仪就是其中之一，人们能够在家中享用自己的电影院。现如今，微型光束投影仪可以与智能手机相连,人们可以避免观看智能手机，而是在工作或者露营时一起在宽屏上看视频。金钟大先生看到了这种设备的优势，并首次在韩国发布了具有100 ANSI流明的微型光束投影仪，它的亮度相当于100支蜡烛的亮度。





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借助微型光束投影仪，人们可以在露营地观看电影，在大屏幕上玩游戏以及通过家庭影院欣赏电影。但是，用户常常对微型投影仪感到失望，因为在明亮的地方屏幕就不清晰。即使在昏暗的灯光下，如果投影不够明亮,也很难清晰显示。对于投影仪来说，当然越亮越好，但是提高微型光束投影仪的亮度，设备会不可避免的体积更大、更重，因此很难实现体积小的特点，“微型”一词就不太合适了。但是韩国“KMS Partner”公司通过自主研发创新技术，开发出了具有高亮度的微型投影仪，成功弥补了亮度低、体积大的缺点。





目前，韩国“KMS Partner”公司正在研究700 ANSI流明的微型光束投影仪，因此新产品的亮度将是早期型号的7倍。尽管如此，它又小又轻，完全可以握在手中。公司具有精致设计的迷你产品，获得了政府颁发的奖项，这是首尔市商务厅和著名工业设计师金英世共同评选出的具有出色设计的产品。由于韩国“KMS Partner”公司在技术、尺寸、重量和设计等各个方面不懈的努力，不断满足消费者的需求，因此韩国“KMS Partner”公司占据了韩国国内微型光束投影仪9％的市场份额。在建立客户信心的基础上，韩国“KMS Partner”公司正在迈入一个新的阶段。





韩国“KMS Partner”公司一直致力于开发可提供清晰视频分辨率并能够提供便利性和移动性的微型光束投影仪。我们相信，韩国“KMS Partner”公司将能够继续保持其良好的发展势头，其微型光束投影仪也将为人们带来更多的生活乐趣，提升用户的生活品质。