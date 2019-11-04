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10月份，韩国新工作岗位急剧增加，连续第三个月保持强劲的就业增长，与去年同期相比增加了40万个工作岗位，其中10月份15岁以上人口就业率达到了23年来的最高水平。然而，与之形成鲜明对比的是，作为经济支柱的40岁就业人口的就业率持续下降。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所的李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国总体就业形势。首先，我们了解一下10月份韩国的就业情况。





根据韩国统计厅的数据，10月份有超过2750万人就业，比去年同期增加了41.90万人。 继8月份增加45.2万人以来，10月份是历史第二高水平，也是今年第二个月就业人口增幅超过40万人。韩国连续第三个月增加30万以上新的就业机会，分析人士认为韩国当地就业市场正显示出明显的复苏迹象。特别是反映工作人口占15岁至64岁总人口比例的韩国就业率上个月达到了67.3％，这是1989年以来的最高水平。





10月份，15岁以上人口就业率上升明显。特别是服务业，10月份新增了48.68万个工作岗位，其就业增长率高于前两个月。另一个积极的方面是韩国的失业人数在持续减少。





今年初，大约有100万人失业，但到10月份，这一数字下降到了8.64万人，比去年同期减少了10.8万人。劳动年龄人口的失业率为3.0％，同比下降了0.5个百分点，为6年来最低。值得注意的是，上个月15至29岁年轻人的失业率为7.2％，较上年同期下降1.2个百分点，达到2012年10月以来的最低水平，当时这一数字曾一度降至6.8％。





令人欣慰的是，年轻一代的失业人数达到了7年来的最低水平。而且这是韩国17年来就业人口增幅首次连续三个月超过人口增幅，而就业率和失业率形势同时大幅改善。即便如此，现在就对目前的就业状况过于乐观还为时过早。





从就业率、失业率和新工作数量这三个关键工作指标来看，均出现了明显的复苏迹象。但是仔细观察这些数据，不难发现就业市场的现状有些扭曲。30岁和40岁左右的工作人口的就业形势并不好，有些人甚至完全失去了工作。10月份，5万多30多岁和14.6万人40多岁的人失业。2015年11月以来，40多岁的就业人数一直在下降。制造业、建筑业以及批发和零售业在很大程度上被认为是高质量的就业生产者，但这些行业上述年龄段的劳动人口就业形势一直不容乐观。10月份制造业就业人口减少了8.1万人，自去年4月份以来，这种下降趋势已经持续了19个月,这是自2013年以来持续时间最长的纪录。此外，零售和批发业以及金融和保险业的就业人口分别减少了6万多和5万多人，也出现了较大幅度的下降。





尽管就业指数有所改善，但政府仍必须解决制造业就业低迷的问题以及40多岁劳动人口所面临的就业困难。尤其是40多岁是唯一一个就业率持续下降的年龄段。这个年龄段的失业人数达到了2009年全球金融危机以来的最高水平。40多岁人口令人沮丧的就业状况主要归因于私营部门就业增长疲软,以及批发和零售业的就业人口连续第五个月下降。与40多岁的就业人数减少相比，老年人获得了上个月创造的大部分新的工作岗位。





10月份就业报告中最值得注意的部分是自1982年7月开始汇编相关数据以来，老年人工作岗位增长最快。上个月新增加的41.9万个工作岗位中，其中41.7万个岗位是针对60岁以上的人提供的。按照行业和部门划分，医疗保健和福利领域创造了许多工作机会。在经济放缓的情况下，有必要通过政府支出增加老年人的工作。考虑到韩国老年人的贫困率仍然是经合组织中的最高水平，因此韩国政府已做出了正确的决定，持续扩大医疗保健和福利领域的老年人工作机会。但是，这些低薪工作大多是临时的，未来持续的可能性较小。最重要的是通过税收支出创造的就业机会将助力私营企业带来更优质的工作机会。





统计数据显示，每周工作少于17个小时的人增加了33.90万。从较短的工作时间和每月增加的工作量来看，10月份强劲的工作增长是针对老年人创造的临时工作拉动的。当然，韩国老龄化情况世界发展最快，这一状况拉动了老年人就业人数的增长。尽管如此，政府仍需要解决一些重要的问题，虽然政府的就业刺激政策给60岁或60岁以上的人带来了就业机会，但是40多岁就业人口减少，制造业的就业市场表现疲软都是问题。





事实上，更好的就业岗位一般来自私营企业，而不是公共部门。政府需要取消不必要的限制措施和相关法规，致力于发展新的经济增长引擎，持续推动产业结构改革，以便形成良好的商业环境。政府和相关各方应调解新旧产业之间的纠纷，并提出适合的解决方案。在迅速老龄化的社会中，随着工作年龄人口的减少，有必要对论资排辈的薪酬制度进行深化改革，这是为年轻人创造更多工作的解决方案之一。韩国的潜在经济增长率急剧下降，在这种情况下，政府、劳工和管理部门应共同努力，不断提高生产率并提高工业竞争力。就私营企业而言，不仅不应抱怨眼前的困难，更应全力以赴，通过大胆的先发制人投资来探索新的增长引擎。只有这样，私营企业才可以创造更多高质量的工作。





从目前的就业指数来看，韩国就业复苏的迹象非常明显，但现在就开香槟庆祝还为时过早。未来，韩国政府应该不断推出推动经济增长的政策，寻找新的经济增长引擎，通过振兴市场来创造更多的高质量就业机会。