北韩：在美国取消敌对政策前不会重启协商

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在美国决定推迟举行韩美联合空中演习后，北韩反而加大了对美国的施压力度，将取消对其敌对政策作为进行对话的前提条件。





此前，在美国国防部长埃斯珀表示将调整演习规模后，北韩曾表现出积极态度，但在美国正式宣布推迟演习后，却进一步提出取消敌对政策的要求，为重启协商浇上了冷水。北韩以亚太和平委员会委员长金英哲的名义发表谈话称，在美国取消对北韩敌对政策前，不会重启无核化协商。北韩所说的敌对政策主要是指美国对北韩制裁和韩美联合军演。北韩还提及联合国发布北韩人权决议案，要求美国取消上述一切措施，才会与美国进行无核化对话。有分析认为，美国推迟联合演习，北韩却仍然态度强硬，原因是北韩已充分认识到美国国内情况。特朗普将北韩停止核试验和试射洲际弹道导弹作为其政绩，而目前美北关系陷入僵局，特朗普急需新的进展以彰显其成果，北韩把握这一点，因此进一步向美国提出要求，以图获得实际利益。





美国的一贯立场是在完成无核化前，不会解除对北韩制裁。迄今，在北韩要求美国取消敌对政策时，美国仅表示将为北韩提供安全保障。美国的立场是如果北韩采取无核化措施，不仅将缓和对其制裁，还将为北韩的经济发展提供积极支持。北韩的立场则是希望美国将其认定为核拥有国，即使消除核武器，也要在获得实际利益和安全保障之后才能推进。可以说，美北间相互不信任阻碍了对话的进展。