任顺德的小说《女儿和母亲》

ⓒ Getty Images Bank

“怎么，我女儿哪样儿不好？

她干活干得好，哪样儿也不比别人差！”

母亲对她的女儿满怀信心。

母亲的思想进步，

并没有受到保守旧习的束缚。

“孩子，在参加革命运动的人当中，也有些很晚没结婚的人，

你有没有看上的人？”

母亲用话试探，看看女儿有什么反应。





“뭐 내 딸이 어디가 어쨌단 말인가.

일~ 잘 하겠다~ 요즘 세상에 어디가도 안 빠지지~”

이렇게 어머니는 당신 딸에게 한하여서 자신만만하고

더욱이 지극히 소박한 진보적인 사상을 가져

일체의 인습도 뛰어넘게 되는 것이었다.

“얘야, 더러 혁명운동 한 사람들 중에는 늦게 초혼 자리도 있다더구나.

혹 마음에 쏠리는 데라도 없니?”

어머니는 은근히 딸의 의향을 떠보며 재혼을 권하는 것이었다.









贤顺膝下无子，后来返回了娘家。母亲见女儿回来了，觉得真是不幸中的大幸，但看到女儿年纪轻轻就一个人过，觉得于心不忍。









“我一辈子守寡，抚养你们姐弟，是想让你们好好长大成人。

怎么能给好端端的孩子找个破对象。”

“照妈妈这么说，我也是个破垃圾桶。

我不也和莲景一样是破对象吗？

要是这样，以后不要再叫我结婚了。”

母亲听贤顺这样说，叹了一口气，

“你疯了吗？一直到老死，你都要孤零零地一个人过？”

母亲说话的声音很低，

看到眼前的女儿，不禁想旧的和新的又有什么关系呢？

不过，就好像脸上长的麻子一样，

在母亲的想法中，

仍然存在那种毫无意义的旧观念。





“내가 수절하고 너희 오누이 길러낼 땐 버젓한 세상 보고파 그랬지,

왜 어쩐다고 멀쩡한 자식 헌 짝을 맞춰줄까”

“어머니 말씀대로 하면 저도 쓰레기통 참례나 해야겠어요.

연경이처럼 헌 것이긴 매일반 아니예요?”

그럴 바에는 다신 절 보고도 재혼하라고 마세요”

그제야 어머니의 긴 한숨이다.

“미친 것. 그럼 외도토리처럼 혼자 늙어죽을 텐가?”

거지반 입안에서 하는 소리다.

눈앞의 딸을 보니 진심인즉 헌 것이고 새 것이고 사람 추세할 것이 못되었다.

다만 하나, 마마자국처럼

어머니의 낡은 생각 가운데

그런 기성관념이 의미없이 남아 있었을 따름이다.









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

小说中说出了女性觉醒问题。小说写出了8.15解放、光复的意义以及女性解放问题，其实探讨这些问题的作家并不多。作家任顺德说，国家已经获得解放，我们女性也要解放，她把8.15解放和女性解放问题相提并论。她还提出了另外一些问题，比如说，妇女离婚或丈夫死后是否可以再嫁，未婚男性是否可以娶再嫁的女人，男方的母亲是否会让首次结婚的儿子娶那种女人为妻等等，我们可以说，这是一篇有关女性启蒙运动的小说。









作家任顺德 (1915. 2.11~ )

女性文学评论家

著作：《周日》、《示威》